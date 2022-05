Bylo to víc profi, omezovali nám pití, říkají herci o Party Hárd dvě

Základem působivosti Party Hárd, ovšem i faktu, že rozhodně není filmem pro každého, je podle představitelů hlavních rolí Daniela Žáčka a Jiřího Bohatého jednoznačně autenticita. Postavy jsou odpozorované ze skutečného života a všechny herce režisér zná.

„Jsou to ti nejhorší lidi, které můžeš najít,“ neskrývá Daniel Žáček a zdůrazňuje: „Marty je všechny zná v reálu a jsou fakt tak strašní jako v tom filmu. Sice to jsou kámoši, ale to neznamená, že to nejsou hovada, jak to film předvádí.“

Jeho kolega a kamarád souhlasí. „Autenticitě dost nahrává, že spousta z těch lidí extrémně chlastá, někdo i fetuje,“ líčí Jiří Bohatý. Atmosféru při natáčení Party Hárd ilustruje na příhodě, kdy přímo na place zatkla policie jednoho z herců. Štáb byl v ghettu ve Šluknově a dotyčný se chlubil, že se dostane do všech dveří, což vyvolalo zájem místních narkomanů. „Nejdřív nás chtěli zabít, pak na nás naštěstí zavolali policajty. A oni nám herce uprostřed setu sbalili, měli jsme připravené kamery, byli tam zvukaři, a oni nám ho odvezli,“ líčil moderátorovi Jakubu „Bubovi“ Ouvínovi. Doznává, že onen herec byl neskladným kolegou. „Nechal si zaplatit v naturáliích. ‚Místo peněz mi dejte perník,‘ řekl. Bylo to hodně tvrdý,“ popsal.

Pokračování Party Hárd s názvem Party Harder: Summer Massacre se podle obou herců točilo profesionálněji. „Když jsem přišel první den na natáčení, čekal jsem, že tam bude pět lidí, které už znám, a půjdeme na to. Lidí tam bylo sto, skoro se tam nevešli. Byly tam věci, které jsme neznali, catering, asistenti kamery, režie zvuku,“ vysvětluje Jiří Bohatý.

Má však též svéráznější příklad. Velkou změnou podle něj byla rovněž omezená konzumace alkoholu. „Ve dvojce se chlastalo tak moc, že nám to potom omezili. Točilo se dejme tomu od šesti od rána a řeklo se, že do dvanácti se nemůže pít. Dává to smysl, jsi v práci, nemáš chlastat, ale po jedničce to byla velká změna,“ porovnává .

Centrálním místem pokračování Party Hard je Máchovo jezero. Daniel Žáček ho dobře zná, jezdí tam od maturity s partou každý rok. A opravuje jeho reputaci jako svatostánku „balení holek“ a sexu. „Ano, najede tam deset nařachaných kulturistů z České Lípy, nastoupí na diskotéky,“ uvádí příklad. Jenže vtip je v tom, že tam žádné slečny nejsou: „Jsou to sausage party, jen jeden dement vedle druhého.“