Přes čtyři tisíce testů, jediný pozitivní, shrnul Bartoška festival

Páska coby potvrzení o bezinfekčnosti dokonce zaujala pořadatele Berlinale, kteří ji chtějí příště také zkusit. „Festivalový Bůh je spravedlivý, loni umožnil konání jenom Berlínu, letos zase poskytl šanci nám a Cannes,“ dodal Bartoška.

Depp, který se neúnavně podepisoval a místní si získal i slabostí pro becherovku, kterou si zamiloval už před jednadvaceti lety, kdy v Česku natáčel, vrátil podle pořadatelů na festival „travoltovský rozměr“, tedy davy srocené před lety kolem podobně vstřícného Johna Travolty.

Bartoška jen litoval, že dění kolem Deppa trochu zastínilo jiného hosta, Ethana Hawka, ale sám Hawke to prý nijak neprožívá, ostatně jeho chvíle přijde v sobotu večer, kdy převezme cenu prezidenta festivalu.

K nedodělkům v hotelu Thermal Bartoška podotkl, že to je zkrátka dům v rekonstrukci a že největší oříšek čeká stavbaře při opravě velkého sálu, „svatého grálu českých kin“, jak prostor pro tisíc diváků nazval při uvedení Zátopka režisér David Ondříček. Mimochodem právě Zátopka si Bartoška ve Varech dopřál podruhé, zamiloval si i soutěžní britský film Bod varu.

Fakt, že se nedostavily aktivistky brojící proti pozvání Deppa, nařčeného exmanželkou z domácího násilí, komentoval s úsměvem: „Bylo na ně hnusné počasí.“ Vážně se pak ohradil proti diktátu malých zájmových skupin. „Přece jim nedáme předem kádrovat seznam hostů. Příště nám zakážou auta se spalovacími motory,“ konstatoval Bartoška.

Ačkoli opatření kvůli covidu znamenala v rozpočtu miliony navíc, podle pořadatelů festival ukázal cestu, jak se konat může. „Bylo vidět, že si lidé více váží toho, co dřív považovali za samozřejmé. A když si vzpomenu na svou návštěvu festivalu v Sarajevu krátce po válce, kdy v hotelu byly ještě prostřílené díry, vzpomenu si na heslo - Mír je, když lidé mohou jít do kina,“ uzavřel Bartoška. Příští ročník ohlásil od 1. do 10. července 2022.