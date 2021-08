KOMENTÁŘ: Kdo si u červeného koberce hodí kamenem na Johnnyho Deppa

Co tak strašlivého provedli? Nezasvěcený by očekával, že každý z nich, řečeno s Járou Cimrmanem, proslul nejméně coby otcovrah, matkovrah, strýcovrah a tetovrah. V takovém případě by argument prezidenta festivalu Jiřího Bartošky, že ocenění neudělují za morálku, nýbrž za tvorbu, nejspíše nestačil.