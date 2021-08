VE VARU S MIRKOU: Hoří, má panenko v praxi a Johnny Depp na testu

Štáby tudíž zažily napínavé noční cvičení na letišti při honbě za prvními záběry slavného Piráta z Karibiku před tím, než bude odvezen do tajné komůrky, kde bude zdravotně prověřen jako každý jiný smrtelník. Našly se slečny tvrdící, že by hercově osobnímu dezinfikování ochotně asistovaly.

Až kolem jedenácté večer soukromé letadlo přistálo a zatímco na ploše přešlapoval uvítací výbor ve žlutých vestách včetně prezidenta festivalu Jiřího Bartošky, museli vytrvalci ještě hodnou chvíli vydržet, než se vyložily kufry. Podle jejich počtu by člověk hádal, že se Depp do Česka stěhuje navždy, vezl si i kytaru. Nakonec zamával i lidem u Puppu.

Zato lovci senzací většinou zaspali akční ráno v hotelu Thermal, jež se neslo v duchu komedie Hoří, má panenko. Kolem sedmé, kdy se první lidé trousili na snídani, dorazili i hasiči. Hořelo naštěstí jen v místě, kde i během festivalu pokračuje rekonstrukce, jmenovitě zásobník na asfalt, a poté, co požární jednotky uzavřely přívod plynu, byl oheň za chvíli zažehnán.

Horké chvilky zažili i tvůrci snímku Cesta domů, jmenovitě režisérův syn Tomáš Vorel mladší. Když vyprávěl o natáčení, přiznal, že nic netuše půl dne řídil kombajn se zataženou ruční brzdou. Teprve když se objevil dým a jiskry, polil všechny studený pot, protože zapůjčený lán pšenice mohl lehnout popelem.

Jiná jízda, totiž Jízda, se odehrála v karlovarském divadle. Road movie Jana Svěráka se na festival vrátila šestadvacet let poté, co tu vyhrála hlavní soutěž. Jiří Bartoška připomněl, že cenu už má i režisérův otec a tu příští by mohla dostat Boženka, matka Jana a manželka Zdeňka Svěrákových - za to, že se dvěma filmaři tak dlouho vydržela.

Noc pak návštěvníky rozdělila na ty, kteří zkusili stíhat Deppův přízrak, a na ty, kteří se stejně nedočkavě snažili vecpat na předpremiéru projektu RapStory. Lze očekávat, že první tábor oblehne v pátek červený koberec s americkým hercem, kdežto druhý si počká na webovou premiéru série.