Největší podvod s uměním ve Státech odhaluje dokument na Netflixu

Ti nejkompetentnější a nejvzdělanější obzvlášť. A tak, ošáleni vidinou velkého uměleckého objevu a z toho plynoucí osobní prestiže, začnou přirozeně přezírat všechna varovná znamení. Ann Freedmanová, šéfka dnes již neexistující Knoedler Gallery s 165letou tradicí, která běžně prodávala obrazy do Louvru nebo Metropolitního muzea umění v New Yorku, by mohla vyprávět. A také tak v dokumentu Made You Look činí. Za více než patnáct let prodala prostřednictvím galerie šedesát děl Jacksona Pollocka, Marka Rothka, Richarda Diebenkorna i dalších v hodnotě 80,7 milionu dolarů. Přesvědčena, že prodává originály.

Všechny přitom pocházely z dílny talentovaného čínského plagiátora, jehož služeb využívala Glafira Rosalesová, oficiálně zástupkyně „tajemného evropského podnikatele“, který nechtěl být odhalen. Nebyla to však jen Freedmanová, kdo byl o pravosti děl přesvědčen. Jejím „objevům“ nadšeně tleskala velká část elit galerijního a akademického světa v USA. Obrazy dostávaly kladné znalecké posudky, ocitly se ve sbírkách vážených sběratelů a chodilo se na ně do předních galerií.



Přitom obrazům chyběla doložená provenience, zpětně zaráží i jejich relativně „nízká cena“ a hlavně neustále se opakující vzorec, že šlo o díla dosud neznámá. V případě Rothka to dokonce nezarazilo ani autory jeho katalogu raisonné, který je souborem všech umělcových děl. A tak se podvod dařilo léta tutlat. Dokumentarista Ben Avriche se snaží najít odpověď, jak a proč. Svou motivaci naštěstí vnímá spíše jako cestu než cíl a to filmu poskytuje sympatický nadhled.

K pátrání přistupuje jako tvůrce pragmaticky a bez předsudků. Do poslední chvíle diváka nestaví na jednu či druhou stranu, seč počet těch přesvědčených o vině Freedmanové roste. Hlavní tvář kauzy to však netrápí.



I v dokumentu si skálopevně stojí za svým a s klidným výrazem vyvrací všechny domněnky o své zkorumpovanosti. Zato Španěl Bergantiňos, pravděpodobný strůjce celého podvodu, se ani sám sebe očistit nesnaží. Na filmaře se usmívá. Asi jako každý zločinec, jehož se jeho domovina rozhodne nevydat na pospas spravedlnosti.