RECENZE: Další charismatický vrah. Had se veze na vlně fascinace zločinem

Charizmatický, přesvědčivý, protřelý. Také však frustrovaný, nenávistný a arogantní. Tak Charlese Sobhraje představuje seriál Had. Inspirace skutečností je výrazná, ke změnám se tvůrci uchylují především z úcty k jeho obětem.

Mladým, nadšeným a důvěřivým Evropanům i Američanům, kteří se z návštěvy jihovýchodní Asie v rámci populární Hippie Trail už nikdy nevrátili. Bylo jich minimálně dvanáct, pravděpodobně však mnohem víc a Sobhraj, jenž za svůj život vystřídal mnoho identit, je brutálně a nemilostivě zabíjel v 70. letech s pomocí své milenky Marie a přítele Ajaye. Jejich cestovní šeky a pasy pak dokázal umně využít ve svůj prospěch. Kromě vraha tak byl i podvodníkem, padělatelem a zlodějem.



Scenáristé Toby Finlay a Richard Warlow tedy měli opravdu o čem vyprávět. V cestě jim však stála překážka: najít správný klíč k pojetí značně rozvětveného a složitého případu vraha známého také pod přezdívkami Bikini Killer nebo Had, aby byl děj srozumitelný a přehledný. Tak aby divák nešel hned po prvních dvaceti minutách googlovat, jak to všechno vlastně bylo.



To se bohužel úplně nepovedlo. Had by si zasloužil cenu za sérii s největším množstvím dějových skoků. O tři měsíce dříve. O dvě hodiny později. O pět let později. A pořád dokola. Přitom například o Sobhrajových motivacích a minulosti se divák dozvídá mnohem později, než by měl.

Scénář pracuje se dvěma hlavními dějovými linkami. Dobrem a zlem. Zlo přitom reprezentuje linie Charlese a jeho bližních, dobro pak nizozemský diplomat Herman Knippenberg, který se snaží Sobhrajovy zločiny odhalit. Než vyprávění nabere na tempu, trvá to tvůrcům téměř tři hodiny, rozuměj tři epizody, což je spolu s vypravěčskou roztříštěností největší slabinou seriálu. Natočit šest epizod by bohatě stačilo. Ale to už je dnes evergreen.

Naprosto přesvědčivý je naopak Had v aspektech výtvarných. Výprava i kostýmy výrazně a přitom nerušivě podtrhují dobu. Skvěle funguje i hudba. Správným rozhodnutím bylo taktéž nechat postavy komunikovat i jinak než anglicky. Zaznívá zde proto thajština, holandština nebo francouzština.

Had VB, 2021, 58 min x 8 Režie: Hans Herbots, Tom Shankland Hrají: Tahar Rahim, Billy Howle, Jenna Coleman, Ellie Bamber a další Hodnocení­: 60 %

Role Sobhraje připadla Taharu Rahimovi, naději francouzské kinematografie, který svůj potenciál jen stvrdil, a třebaže to nebývá běžné, své nadšení z role přenesl i na obrazovku. Natolik, že dosud nikoho z tvůrců nepopotahovali za to, že zločince indicko-vietnamského původu ztvárňuje Francouz s alžírskými kořeny. Z herců exceluje i Jenna Colemanová v roli Marie, naopak poněkud hystericky a urputně vystupuje Billy Howle v roli Knippenberga.



Být kratší, přehlednější a nespoléhat tolik na stereotypy, je Had znamenitý seriál. Možná však zároveň značí, že fascinace příběhy masových vrahů a jiných zločinců zase na nějakou dobu stačila.