Popularita Netflixu a dalších služeb prospívá i Česku, míní šéfka fondu

Osm set milionů korun, které má fond k dispozici na filmové pobídky, by tak letos stejně jako v roce 2019 nemuselo stačit. „Všichni jsou zavření doma, nemohou do kina ani do divadla, tak stoupá počet předplatitelů streamovacích služeb. A když už si je někdo předplatí, vyžaduje neustále nové seriály a filmy,“ uvádí ředitelka fondu.

Zahraniční filmaře proto pandemie v důsledku nezastavila, ale spíše ještě nakopla. Zájem o filmové pobídky poskytované Státním fondem kinematografie je proto velký. Filmovou pobídku Helena Bezděk Fraňková zjednodušeně vysvětluje jako „dvacetiprocentní slevu na všechno české“. „Poskytujeme ji tak, že ještě než sem vůbec produkce přijede, producent si najde tuzemskou servisní producentskou firmu, která výrobu filmu nebo seriálu zajistí a současně pošle Fondu scénář daného projektu. Odborná komise si jej přečte, zhodnotí, a buď mu dá, nebo nedá značku kulturního produktu.



„Na základě toho pak producent předloží výrobní rozpočet, my se podíváme, co je z předložených nákladů české, a dáme na to dvacet procent slevu. Podstatné je však říct, že už v tu chvíli musíme mít dané finanční prostředky ze státního rozpočtu na fondu připraveny, abychom je konkrétnímu projektu zavázali. Pokud finanční prostředky nemáme, zákonem je zakázáno cokoli filmové produkci slibovat. Vyplatit je pak můžeme v momentě, kdy produkce dotočí a producent předloží audit toho, co za výrobu v ČR utratil,“ vysvětluje.

Vrátí se Carnival Row

A zatímco loni 800 milionů na filmové pobídky Fondu stačilo, letos tomu tak být nemusí a podle Bezděk Fraňkové ani nebude. Znovu se chce do Česka vrátit štáb seriálu Carnival Row, který zde utratil už přes tři miliardy korun a pokračovat v natáčení plánuje i producent seriálu The Wheel of Time, ve kterém hraje herečka Rosamund Pike. Ze svého dočasného pražského domova dokonce nedávno na dálku převzala Zlatý glóbus za roli ve filmu Jako v bavlnce.

Šéfku fondu tak čekají vyjednávání s ministerstvem kultury a financí o navýšení rozpočtu filmových pobídek. Odmítat nové projekty by Bezděk Fraňková činila nerada. „Odmítáte tím totiž zároveň práci pro místní, a to je ještě teď v době pandemie zcela špatné. Firmy i lidi potřebují práci. Většina filmů se navíc natáčí v regionech, takže štáby bydlí po hotelech a pro ty je výhodné, že mohou alespoň někoho ubytovat. Do toho samozřejmě produkce odebírají jídlo z místních restaurací, art departmenty zaměstnávají malé firmy pro výrobu různých rekvizit z kovu či dřeva, nakupují se věci z kosmetického a textilního průmyslu a podobně,“ vysvětluje.

V roce 2019 zahraniční filmaři v Česku utratili přes devět miliard korun. Hlavním konkurentem České republiky v rámci filmových pobídek je Maďarsko. Poskytuje pobídky ve výši 30 procent a činí tak odlišným způsobem než Státní fond kinematografie. „Je to něco jako daňová asignace, forma praktičtější pro jejich fond, trochu komplikovanější pro producenta, ale dává tím Maďarsku v podstatě neomezený rozpočet,“ podotýká Fraňková. Sama by v Česku ráda prosadila zvýšení pobídek na 25 procent, s tím však přímo souvisí i nutné navýšení rozpočtu.



V tuto chvíli jsou pro Helenu Bezděk Fraňkovou nejpodstatnějšími tématy Národní plán obnovy, ze kterého by fond mohl získat dostatek nových financí na přeměnu fondu kinematografie na fond audiovize. „Začínají se totiž zcela stírat hranice mezi tím, jestli jdeme do kina, nebo se doma díváme na obrazovku. Podporovat bychom navíc chtěli i gaming,“ prozrazuje.