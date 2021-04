RECENZE: New Amsterdam. Další seriálový recyklát o lékařích

Seriály z lékařského prostředí patří dlouhodobě mezi divácky nejúspěšnější. Pro televize po celém světě proto představují prověřenou sázku na jistotu, v jádru se tak nikdy příliš neproměňují. Odlišuje-li něco jeden od druhého zcela zřetelně, bývá to zejména charakter hlavního hrdiny a společenský rozměr vyprávění.

A právě na tyto dva pilíře tvůrci New Amsterdamu, který se už několik týdnů drží v žebříčku deseti nejsledovanějších pořadů Netflixu v Česku, spoléhají nejvíce.

Protagonistou je energický, obětavý, skoro superhrdinský, tudíž i značně iritující lékař Max Goodwin. Do první americké veřejné nemocnice New Amsterdam přichází na pozici šéfa a znechucen všudypřítomnou byrokracií i nadvládou peněz začne už v první půlhodině ve funkci měnit všechno, co si jen lze představit. Od zdravé stravy v kantýně až po složení nemocniční kardiochirurgie.



A zatímco mu všechny snahy téměř zázračně vycházejí, pokoušejí se tvůrci v pozadí o sociálně-politickou kritiku. Řeší migraci, financování zdravotnictví i policejní násilí na menšinách.

Bohužel dotyčná témata vyžadují podstatně odlišný přístup než prezentované „plníme přání na počkání“. Zkreslení a zjednodušení nikomu nepomůže, jediné, čemu poslouží, je divácké pohodlí, jistá forma úniku z reality, kterou televize už dlouho drží ve svých rukou jako trumf.

New Amsterdam USA, 2018–, 43 min Hrají: Ryan Eggold, Freema Agyeman, Jocko Sims, Janet Montgomery a další Hodnocení­: 50 %

New Amsterdam naštěstí má i své kvality. S výjimkou Ryana Eggolda v hlavní roli se může pochlubit jinak přesvědčivým hereckým obsazením a obecně zajímavými vedlejšími dějovými linkami, které by si mnohdy zasloužily více pozornosti než ta Goodwinova.

Však také televize NBC, od které Netflix práva na seriál zakoupil, nevylučuje v budoucnu odvozený příběh jedné z vedlejších postav. Dobře fungují také kulisy skutečné newyorské nemocnice Bellevue, jež je hlavním dějištěm literární předlohy seriálu – memoárů Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital.



Paradoxem zůstává, že seč seriál spoléhá na postavu lékaře jako jakéhosi archetypu hrdiny, pokaždé, když se Goodwin svých pacientů i kolegů zeptá „Jak vám mohu pomoci?“ (a že tak činí často), říká to, jako by snad všichni ostatní lékaři světa chtěli svým pacientům škodit. A to je vlastně na celém seriálu největší zklamání.