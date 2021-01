FILMY 2021: V kině, nebo na síti? Tvůrci věští z křišťálové koule

Možná nebyl nejlepší nápad přeložit rovnou na leden start komiksu Wonder Woman 1984, jenž se mezitím objevil i v americké streamovací službě, dále rovněž pokračování animovaného hitu Croodsovi nebo domácí komedie Matky.

Ani na únor ohlášení Tom a Jerry nemusí opravdu dorazit, když se vezme v úvahu, že ve stejném měsíci se už ruší festival Berlinale. A dokonce i zatím poslední stěhování bondovky Není čas zemřít na termín 1. dubna se může ještě obrátit ve smutný aprílový žert.



Na každý pád se plán tuzemských premiér kin na první půli ledna již vyprázdnil. Datum 14. ledna sice nadále drží tuzemský Večírek, což je komedie Michala Suchánka sledující sraz spolužáků po letech, ale pravděpodobně se s ním také rozloučí.

A co se týče lednových dokumentů od Grety po snímek Jak Bůh hledal Karla, bez problému se mohou přesunout na internet, kde ostatně druhý jmenovaný už běžel v rámci online festivalu.

Co se týče hollywoodských velkofilmů, zatím se nejvíce věří teprve období takzvaného amerického horkého léta, tedy sezoně od května do září, kam se nakupily vesměs novinky přesunuté z roku 2020.

Mezi nimi například komiksové tituly Black Widow a Venom 2, devátý díl akční jízdy Rychle a zběsile, pokračování legendy Top Gun s podtitulem Maverick, nová verze sci-fi Duna i detektivky Smrt na Nilu či z animovaných sérií Mimoni: Padouch přichází a Hotel Transylvania 4.

Na prázdninovou naději vsadil rovněž domácí Zátopek a konec roku zřejmě ve víře v již proočkované diváky slibuje filmy Mission: Impossible 7, Matrix 4, pokračování Spider-Mana a konečně i Spielbergovu West Side Story, jež měla zdobit loňské Vánoce.

Jistější než kina se zdá být VOD čili video na vyžádání, zejména pokud jde o seriály; z lednových už se hlásí opět Mandalorian nebo WandaVision. Ovšem streamovací služby zase tak daleko do budoucnosti nedohlédnou a stran filmů by vůbec potřebovaly věštbu z křišťálové koule.

Objevily se sice průlomové dohody, že producent novinku poskytne online videopůjčovně takřka souběžně s jejím startem v kinech či krátce po něm, ale dosud jsou ojedinělé; filmaři zkrátka stále doufají v návrat na velké plátno. Což platí i pro tuzemské podmínky, jak potvrzuje Martin Černý z portálu DAFilms.

„Mnoho majitelů práv odsouvá online uvedení kvůli možnému uvedení v kinech v jarních měsících, proto i my do poslední chvíle čekáme na definitivní potvrzení. Aktuálně do naší nabídky přibyly dvě domácí položky, online premiéra Krajiny ve stínu a krátká animovaná hříčka Sh_t Happens, která se dostala do širší nominace na Oscary,“ vypočítává Černý.

Přidává ještě jednu jistotu, v lednu budou na DAFilms uvádět velkou retrospektivu Dušana Hanáka, která zahrne osmnáct režisérových filmů.