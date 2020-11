Už i Tom Hanks s westernem Zprávy ze světa se stěhuje na Netflix

Universal sice stále ještě doufá, že ve Spojených státech by snímek mohl jít do kin o Vánocích, nicméně zahraniční uvedení raději ponechal na Netflixu, pravděpodobně v roce 2021. Není to zdaleka jediný případ.

Během pandemie se již řada filmů, od animované Duše po romantickou komedii Dokud nás vražda nerozdělí, octla právě v nabídce streamovacích služeb jako Netflix, Amazon Prime a Disney Plus.

Jiné tituly, například rodinné příběhy Trollové: Světové turné a Scoob, se zase vydaly k divákům prostřednictvím služby VOD čili video na vyžádání. Videodistribuci se zatím brání pouze pár velkofilmů jako komiks Black Widow nebo bondovka Není čas zemřít, i když právě projekt agenta 007 už se streamovacím službám nabízel - ovšem za částky prý příliš vysoké.

Netflix sice dává přednost vlastnictví celosvětových práv, nicméně není výjimkou, že přijme i trhy mimo Ameriku, nedávno třeba třeba v případě celovečerního snímku s hrdiny dětského seriálu SpongeBob v kalhotách.

Historický western Zprávy ze světa však cílí na docela jiné publikum. Hanks, který se stejným režisérem natočil již Kapitána Phillipse, mluví o velkém příběhu a dojemném hledání pravdy.