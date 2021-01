TRAILERY ROKU: V dobách bez Hollywoodu nejvíc lákali Havel a Šarlatán

Životopis Václava Havla, který sledoval jeho osud od 60. let do sametové revoluce, se stihl vklínit do letního období, kdy se kina dočasně vrátila do provozu. Na Havla přišlo přes sto padesát tisíc diváků, navíc se film dostal na zahraniční přehlídky, kde vesměs sklízel uznání za „nepietní“ pojetí, které mu doma naopak vyčítali někteří Havlovi souputníci.

Životní příběh lidového léčitele Šarlatán měl podobný osud, svou premiéru musel odložit na prázdninový čas. Nicméně stihl v kinech nasbírat více než čtvrt milionu návštěvníků a režisérka Agniezska Hollandová za něj dostala nominaci na Evropskou filmovou cenu. V titulní roli se v různých etapách hrdinova života vystřídali Josef Trojan a jeho otec Ivan Trojan.

Pomyslný bronz překvapivě obsadil francouzský seriál Černý baron, který u nás vysílala stanice Skylink 7, politický thriller líčící boj o moc, v němž se stanou nepřáteli někdejší spojenci, vlivný starosta města a prezidentský kandidát. Sága srovnávaná s americkým Domem z karet zrodila postupně tři série, v hlavní roli se proslavil Kad Merad.

Za překvapivé lze označit i čtvrté místo pro slovenské drama Sviňa. Od únorové premiéry stačilo zlákat jen šest tisíc návštěvníků, které zřejmě zajímalo reálné pozadí příběhu o propojení vlivných politiků a podnikatelů se světem organizovaného zločinu u našich východních sousedů. Ve filmu po mafiánských praktikách pátrá nezávislý novinář.

Pátá příčka patří švédské komedii Volej mámu!, která sleduje typické války mezi matkami a dcerami. Hlavní přísadou snímku je však sex, třebaže v dílem zábavné, dílem bizarní podobě. Nejsledovanější trailery roku 2020 najdete na videu.