Hollywood obětoval Vánocům i Duši, jen Wonder Woman věří ve Štědrý den

V podstatě na původním místě nezůstalo z velkofilmů téměř nic a za drobty, které ještě v programových výhledech bez záruky figurují, by už dneska nikdo nedal ruku do ohně.

Nejčerstvější porážku musel přiznat král animované tvorby Pixar, který svou novinku Duše prozatím stáhl z kin úplně a její premiéru nadělí až o Vánocích a v Americe pouze online, prostřednictvím streamovací služby majitele studia Disney Plus.

Jen pro osvěžení paměti, v říjnu měl komiksové fanoušky lákat Venom 2 a ctitele detektivek předělávka Smrti na Nilu, listopad sliboval souboj příšer Godzilla vs. Kong a prosinec vedle Spielbergovy verze West Side Story také novou podobu kultovní sci-fi Duna. Také to již neplatí.

„Příští rok se jeví snad reálněji,“ znělo nejen ze zámořských produkcí. Koneckonců z domácích velikánů odolal pouze Havel, kdežto Jan Žižka, Zátopek i Karel (Gott) se posunuli. Na rok 2021 se odkládají pokračování sérií Kingsmen, Rychle a zběsile či Krotitelé duchů, počkají si Popelka i Sopránovi, druhý díl hitu Top Gun, komiks Black Widow a zejména bondovka Není čas zemřít, přestěhovaná už několikrát, nyní na duben.

Vyhlížet nový letopočet musí rovněž Hilary Swanková s thrillerem Fatale nebo Colin Farrell ve sci-fi Voyagers, jiní, třeba Batman a Avatar 2, se rovnou hlásí až na rok 2022. A není to jen proto, že pandemie zpozdila výrobu jak vynucenými přestávkami natáčení, tak nákazou přímo ve štábech.

Navíc dosud byla řeč jen o filmech pro kina, podobné vzduchoprázdno přitom potkalo televizní stanice. „Zrušeno“ hlásí třeba drama On Becoming a God in Central Florida, jež měla pro Showtime ozdobit Kirsten Dunstová, či nové řady seriálů Glow, Society, I Am Not Okay With This, I’m Sorry.

Jak upozorňují analytici amerického trhu, od jara neuplynul ani jediný týden, který by nezaznamenal zpoždění alespoň jednoho významného filmu. Ve většině případů pak odložení jednoho startu vyvolalo řetězovou reakci.

Sváteční sezona konce roku tedy vyhlíží chudě, jako osamělý maják zůstává pod startovním datem 24. prosince Wonder Woman 1984. Ovšem jestli komiksová hrdinka svůj štědrovečerní post obhájí, zůstává na rozdíl od kin otevřené – a málo pravděpodobné. Nicméně představitelka hlavní role Gal Gadotová a režisérka Patty Jenkinsová už plánují příští společný projekt, novou verzi Kleopatry. Na kdy, to je rovněž ve hvězdách.

Zámořský tisk mluví o začarovaném kruhu. Hollywoodské společnosti se bojí nasazovat nákladné filmy, dokud není jasné, zda hlavní trhy od Evropy přes Asii až po severoamerické teritorium budou naplno fungovat.

Producenti už se během podzimu několikrát spálili, ani sci-fi Tenet, ani výpravná Mulan nesplnily roli spasitelů, kteří vrátí pokladny kin do běžného režimu. A jak média spekulují, současný stav bloudění filmovým kalendářem může trvat měsíce i roky.