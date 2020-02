V hlavní roli dítě. Nejlepší jsou neherci bez ambicí, shodují se režiséři

12:00 , aktualizováno 12:00

Jak se s desetiletým hercem točí dramatický film, který by dítě v kině rozhodně vidět nemělo? Překvapivě se to dá zvládnout. Paradoxně je to jednodušší než natočit citlivou komedii s předškolákem v hlavní roli, jako byl Kolja. Natočení takového filmu je totiž v současných zákonných limitech téměř nemožné.