O dům, kde topili dr. Mráčka, se zajímal projekt filmového centra

Ve výběrovém řízení se o pronájem objektu mimo jiné ucházela nadace Otakara Vávry, která má ve svém programu právě založení filmového centra Světlo proniká tmou, mapujícího vedle domácí tvorby i světové legendy.



Nové vedení Prahy 1 však ve středu večer na poslední chvíli soutěž zrušilo.

„Vorlíčkova tvorba by tu samozřejmě také našla místo, a to po boku dalších významných tvůrců či děl české i zahraniční kinematografie,“ ujišťovala ještě před verdiktem režisérka Jitka Němcová, zakladatelka nadace nesoucí jméno jejího životního partnera.

Filmové centrum mělo podle ní zahrnout nejen Vávrův odkaz včetně dosud nepublikovaných přednášek profesora na FAMU, ale daleko širší aktivity. Namátkou kostýmy a dekorace z našich slavných filmů, filmové plakáty, besedy nebo dílny. „V neposlední řadě chceme předvést a uvařit, co se podávalo k jídlu zejména ve filmech z první republiky, a odhalit, jaké fígle se používaly, aby jídlo působilo pravdivě,“ líčila Němcová.

Centrum plánovalo také spolupráci s kaskadéry, kteří by tu předváděli své umění: „S Michalem Cabanem jsme probírali i případnou mezinárodní kaskadérskou školu. Rádi bychom místu vtiskli světovější ráz, Kampa vedle Sovových mlýnů je vizitkou evropské kultury,“ vysvětlovala záměr. Díky zahraničním kontaktům nadace slibovala spolupráci s filmovou vesnicí režiséra Emira Kusturici Drvengrad nebo s filmovým archivem Martina Scorseseho a a Stevena Spielberga.

Co bude s rybářským domečkem po rozhodnutí nového vedení Prahy 1, zatím není jasné. „Nemám k tomu co dodat. S projektem bylo spoustu práce, mám u nich sto tisíc asi tři měsíce, škoda úroků. A hlavně mi nikdo nezavolal ani nenapsal, že se to ruší. A kdy mi vrátí peníze,“ reagovala Němcová na zrušení soutěže.