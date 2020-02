KOMENTÁŘ: Oscary přepsaly historii. Parazit vyslal zprávu všem filmařům

Chaotický ceremoniál? Přímý přenos udílení Oscarů letos sledoval nejmenší počet televizních diváků v historii, 26,5 milionu lidí znamenalo o pětinu méně než loni. Podle odborníků byl ceremoniál příliš dlouhý a chaotický. Naopak reakce na sociálních sítích narostly proti loňsku o 16 procent.

Někteří v něm vidí sociální satiru, jiní výstřední hořkou komedii, ale bez ohledu na žánrové škatulky, jimž se vesele vzpírá, zařídil Parazit oscarové slavnosti dramaturgii snů.

Když si jeho tvůrce Pong Čun-ho šel pro druhou sošku, zavtipkoval, že „dneska večer si dám skleničku“. To ještě netušil, že se octl teprve v polovině a že k cenám za scénář a nejlepší mezinárodní snímek, jak se letos přejmenovala cizojazyčná kategorie, vzápětí přidá ocenění za režii a nakonec za dílo roku. Filmař, který anglicky ani neumí, takže jeho děkovné projevy se musely tlumočit, zkrátka slavil jasný triumf co do počtu i důležitosti trofejí.

Válečné drama 1917 získalo tři pocty, po dvou si pak připsaly retro Tenkrát v Hollywoodu, závodnický příběh Le Mans 66 a thriller Joker. Přitom Joker měl rekordních jedenáct nominací, ale ještě hůře dopadl Irčan, který šancí nasbíral deset a neproměnil žádnou.

Po jedné sošce mají Malé ženy, Manželská historie, Bombshell a Králíček Jojo, jenž bohužel nebodoval za výpravu, na níž se při zdejším natáčení podílela Nora Sopková. Bez ceny skončila též krátká animovaná Dcera od studentky FAMU Darji Kaščejevové a nevyhrál ani kameraman Robert Richardson, o kterém natáčí dokument rovněž posluchačka FAMU Jana Hojdová – včetně oscarového dění.

Zato nejen českým tvůrcům poslal Parazit zprávu, že od nynějška se nemusí tísnit jen v cizojazyčné kategorii nebo v řemeslech propůjčených koprodukcím, nýbrž mohou klidně pomýšlet na nejvyšší patra. Což je důležitější precedens než všechny ostatní průlomy letošních Oscarů, počínaje první dirigentkou v jejich dosavadních letopisech a konče skutečností, že tentokrát ani jednou nepadlo jméno amerického prezidenta Donalda Trumpa. Co se tedy dělo, když chyběl politický hromosvod?

Proletáři, spojte se!

Především se zpívalo. Začalo se pěkným výstupem, v němž Janelle Monáe a Billy Porter vnesli tanec až mezi publikum, k obvyklé živé prezentaci všech nominovaných písní přibyl ještě sestřih legendárních melodií z hollywoodských hitů od Ducha po Osobního strážce a navíc se několikrát svižně rapovalo.

Jinak se však ceremoniál přidržel tradice. Znovu zněly narážky na převahu bělochů a nedostatek žen, znovu přišla na přetřes ekologická témata v čele s Joaquinem Phoenixem, nositelem Oscara za roli Jokera, který do svého plamenného projevu na ochranu přírody zahrnul uměle oplodněné krávy, kterým následně sebereme telátko i mléko.

Vůbec nejstrašnějšího projevu se však dopustila Julia Reichertová, spoluautorka vítězného dokumentu Americká fabrika, která pravila, že „pracující celého světa by se měli sjednotit“. Oživila tak staré známé provolání z Komunistického manifestu: Proletáři všech zemí, spojte se!

Na druhé straně pobavil skeč, ve kterém Maya Rudolphová a Kristen Wiigová předstíraly vrcholné rozhořčení, jen aby si prý přítomní režiséři povšimli, jak umějí hrát. Nebo Tom Hanks, který ohlásil na 14. prosince slavnostní otevření losangeleského filmového muzea s poznámkou, že jiných sbírek je město plné: „Máme tu dokonce i muzeum selfíček; nevím proč.“

V neposlední řadě se blýskli James Corden a Rebel Wilsonová, herci z vysmívaného muzikálu Cats, kteří přišli statečně i stylově v chlupatých zvířecích kostýmech.

Ke vzpomínce na zesnulé zazpívala Billie Eilish, čerstvá královna cen Grammy, nikoliv odhadovaný song z nové bondovky, nýbrž nesmrtelnou Yesterday. Působivá volba.

A pokud jde o častý výskyt květin na šatech či ve vlasech přítomných dam, buď naznačoval trend jarní módy, nebo se inspiroval výhradně bezmasým občerstvením na následném večírku, jaké ovšem někdejší pořadatel Českých lvů Petr Vachler prosadil jasnozřivě dávno před Oscary.

