GLOSA: Oscary se změnily v US Open. Poprvé v historii - a konečně

Byl to vcelku poklidný večer, přesto se 92. ročník Oscarů zapíše do dějin. Poprvé v historii cen Americké filmové akademie totiž hlavní trofej pro nejlepší film roku vyhrál neanglicky mluvený snímek, jihokorejský Parazit. „Z Oscarů se stalo US Open,“ vzkázal z Los Angeles děkan pražské FAMU Zdeněk Holý.