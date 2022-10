Trochu mrcha, ale i úžasná bytost. Scénárista Markov vzpomíná nejen na Růžičkovou

Váš dům navrhl renomovaný architekt Stanislav Picek, který například dělal i multikino na pražském Andělu. Co vás svedlo dohromady?

Před patnácti lety jsme se se ženou rozhodli, že se odstěhujeme z Prahy a postavíme si domeček. Čtyři roky trvalo, než jsme našli tenhle krásný pozemek, ale pak jsme nemohli najít v katalozích dům, jaký by se nám líbil. Jednou jsem jel tramvají v Praze po Vinohradské, přistoupil ke mně muž a povídá: „Nejste pan Markov?“ – „Ano,“ povídám. „A kdo jste vy?“ – „Já jsem Standa Picek!“ Obrovská náhoda! Chodil na Střední uměleckoprůmyslovou školu na Žižkově do třídy s mojí první ženou a pak vystudoval architekturu. V 60. letech byl z Československa vyslán do Teheránu, kde pro šáha Rezá Pahlavího vytvořil muzea, a po roce 1968 žil v Americe a v Kanadě. Po revoluci se vrátil domů a založil v Praze stavební firmu... Zeptal jsem se ho, jestli nezná někoho, kdo by nám navrhl domek. A on povídá: „Víš co, já ti ho nakreslím!“

Chtěli jsme dělat čtvrtý díl, měl se jmenovat Slunce, seno, ufouni. A Zdeněk Troška se s Helenou nějak pohádal a už ji tam nechtěl.