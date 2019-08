RECENZE: Půvab letních Starců na chmelu nezrál jen tak pro kdekoho

Jde především o hudební a pohybové scény. V podání týmu okolo režiséra Adama Krause, který přichystal novou verzi brigádnického muzikálu na pražskou Letní scénu Vyšehrad, jsou však právě tato místa nejsilnější zbraní. Tvůrci se trefně soustředili na hlavní hity muzikálu, písně Den je krásný a hlavně Bossa Nova z letního večera vysloveně vyčnívají. Pomáhá i živá hudba a dobré choreografie.



V tanečních scénách vyčnívá představitelka Božky Andrea Holá. Pěvecky je podle očekávání nejvýraznější představitelka Hanky Berenika Kohoutová. Divákovi přijde až líto, že její postava nedostává v příběhu víc příležitostí. Herečka vůbec svou postavu pojala výrazněji než její filmová předchůdkyně.

Naopak Ivan Lupták se pro roli zamyšleného Filipa až příliš inspiroval ikonickým projevem Vladimíra Pucholta. V některých scénách jako by se dokonce snažil o jeho věrnou kopii. Pomineme-li fakt, že se mu to skutečně daří, což publikum docela kvituje, muzikál díky tomu sklouzává do lehké parodie.



Ve stejném stylu ostatně hraje upjatou třídní Janu Ámosu i Zlata Adamovská. Vzhledem k tomu, že ostatní členové ansámblu tento parodický styl nesledují, působí výkony Adamovské a Luptáka v celkovém vyznění trochu rušivě. Spolu s Kohoutovou naopak září Jan Meduna v úloze snaživce Honzy; role mu sedla, aniž by přitom kopíroval Miloše Zavadila.

Starci na chmelu Letní scéna Vyšehrad (Studio DVA) premiéra 7. června 2019 režie: Adam Kraus hrají: Ivan Lupták / Viktor Novák, Berenika Kohoutová / Petra Kosková, Jan Meduna / Petr Ryšavý, Zlata Adamovská / Linda Fikar Stránská, Oldřich Navrátil / Josef Carda, Linda Fikar Stránská / Veronika Morávková, Jan Fanta / Richard Pekárek, Lukáš Adam / Filip Hořejš, Vendula Příhodová / Andrea Holá, Petra Kosková, Berenika Suchánková / Tereza Machová a další Hodnocení­: 70 %

Tvůrci muzikál doplnili o dobové nahrávky z různých reportáží i několik narážek, které by se ve filmu objevit nemohly. Téma tím trochu posunuli do dnešní doby, aniž by ovšem narušili celkovou retronáladu večera. Scéna se omezuje pouze na tělocvičnu s výjimkou vtipně vyřešené půdy, kde se oba milenci schovávají. Zde odehrané scény však díky tomu získávají potřebnou intimitu.

Celkově jsou Starci na chmelu v produkci divadla Studio DVA dobře odvedenou letní produkcí. Kvalit muzikálové Šíleně smutné princezny nedosahují, ale jak naznačuje parafráze Hančina citátu z titulku („Tento půvab nezrál jen tak pro kdekoho“), své publikum mají zaručené.