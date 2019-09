Zda ukončit život, zjišťují Klepl a Šišková bloudící lesem v Polibku

Inscenace režisérky Dariny Abrahámové dle předlohy nizozemského dramatika Gera Thijse však nabídne i veselé momenty.

„Dva lidé se náhodou střetnou v lese. Každý si nese svůj problém. Nejdříve se vidět nechtějí, ale potkají se víckrát. Vyprávějí si o svých životech a hledají tak sebe sama. Je to hluboká hra o zralých lidech,“ přibližuje novinku Anna Šišková, která se v Polibku na pódiu poprvé střetne s Bohumilem Kleplem. Ona hraje bývalou lékárnici, on zkrachovalého kabaretního herce.

„Osloví to všechny generace. On má problém se svojí kariérou, ona se svojí rodinou. To rozebírá mladší i starší člověk,“ uvažuje herečka.

„Řeší se základní lidské pocity a hodnoty. Miluji hry, které mají vážnou výpověď, ale člověk se v nich může i zasmát,“ dodává. Její Žena bojuje nejen s chorobou, ale i s nefunkčním manželstvím. „Vše, čím prochází moje postava, je mi velmi blízké. Odcizením v manželství, strachem z předčasné smrti a blízká mi je i svou touhou zažít ještě něco výjimečného, co náš život udělá smysluplným a krásným,“ uvažuje herečka.

V roli se částečně našel i Klepl. „V podstatě jsem to já. S humorem říkám, že tématem mým i role, kterou zde ztvárňuji, je ‚zapadající slunce nad herectvím‘,“ uvažuje herec s nadsázkou. „Speciální vzkaz pro kolegy herce, kteří by se třeba přišli podívat: Páchat sebevraždu je zbytečné,“ dodává ještě.

Nizozemský autor Thijs původně svou hru z roku 2011 psal jako monodrama. Středobodem byla postava ženy, která bojovala s diagnózou rakoviny prsu. Pro název Listy sobě samé jej inspiroval náčrt nezbytné operace na hrudi pacientky, který připomínal poštovní schránku.

Patnáctiminutové drama, kde herečka pouze chodila v kruhu, však později přepracoval, odlehčil a přidal postavu Muže, zkrachovalého herce v medvědím kožichu. „Kdyby se nestřetla s takhle zábavným člověkem, sama by nepřišla na to, jak se změnila,“ přemýšlí Šišková o zásadním střetu dvou docela rozdílných postav.

Sedm let

„Zrod hry Polibek až do její premiéry a následného uvedení v mnoha zemích světa trval sedm let. Neskromně si přeji, abychom ji tady nejméně sedm let hráli jako malou společnou intimní zpověď. Dlužíme to sami sobě, abychom žili uvědomělý život, znali jeho rizika i hodnoty a nic a nikoho nebrali jako samozřejmost,“ uvažuje o novince režisérka Abrahámová.

O výtvarnou stránku Polibku, který se bude hrát na komorní Malé scéně divadla, se postarala Andrijana Trpković. „Výtvarně je inscenace moderní. Adrijana ji krásně zpracovala. Stromy ani les nečekejte, je to otázka představivosti,“ popisuje ještě Šišková.

Po premiéře uvede Studio DVA svou novinku v prvních reprízách 27. září a 6. října.