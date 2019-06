Den je krásný. Muzikáloví Starci na chmelu slibují šedesátky se vším všudy

Život je bílý dům s vyhlídkou do zahrady... Nejeden popěvek napadne diváka při vzpomínce na filmový muzikál Starci na chmelu. Klasika s jednoduchým příběhem a spoustou hitů, kterou v roce 1964 natočil Ladislav Rychman, si téměř říká o divadelní provedení. Přitom byla dosud látka uvedena pouze na třech scénách. Tou čtvrtou bude od pátku pražské divadlo Studio DVA; premiéra zahájí provoz Letní scény Vyšehrad.

V rolích zamilované dvojice z chmelové brigády, tedy Hanky a Filipa, se představí Berenika Kohoutová a Ivan Lupták. „Pro mne jsou Starci rozhodně kultovní film. Nejen kvůli neuvěřitelně krásným a přitom nepodbízivým melodiím, ale i kvůli vlastně banálnímu milostnému příběhu na pozadí doby, ve které se odehrává. A to dohromady dává nějaký vyšší smysl,“ uvažuje o pětapadesát let staré předloze Kohoutová.

„Bezesporu je to kultovní záležitost a neznám žádný jiný podobný český muzikál, který by se Starcům na chmelu byť jen trochu přiblížil. Na svou dobu velice odvážný snímek, když vezmeme v potaz, že hlavním kladným hrdinou je samotář a individualista, který se a priori straní kolektivu, což bylo v té době považováno za něco zcela opovrženíhodného,“ uvažuje Lupták.

„Navíc to téma a písničky jsou zárukou kvality. Když k tomu připočteme kouzelnou šedesátkovou atmosféru, která se promítá ve všech složkách, hudbou počínaje a hereckými projevy konče, je to krásné dílo,“ pokračuje.

V režii Adama Krause se vedle nich objeví Zlata Adamovská, Josef Carda, Oldřich Navrátil, Jan Meduna či třeba Petr Ryšavý. „K zásadní modernizaci naštěstí nesaháme, to by Starcům v žádném případě neslušelo. Takže divák se může těšit na ‚šedesátky‘ se vším všudy,“ slibuje Lupták.

„Myslím, že těm starším vzpomínky a úlevu, že tato doba již pominula,“ uvažuje Kohoutová nad tím, co dnešnímu publiku Starci na chmelu mohou přinést. „Mladším generacím to může v něčem připadat až absurdní. Je ale dobře, že se dětem ukazuje, v čem žili jejich rodiče a prarodiče. U Starců to jde úplně nenásilnou, zábavnou formou,“ dodává.

A jakou píseň mají hlavní představitelé nejraději? „Paradoxně nejde o žádnou, co zpívám já. Hrozně se mi líbí všechny klučičí party. Hodní hoši, Co ho tak dojímá a Život je kolotoč jsou naprosto minimalistické, spíš rytmické melodie, ale mají takovou sílu, až z nich mrazí,“ hlásí Kohoutová. „Písničky mám rád všechny, nejvíc asi Bossa novu a všechny scény, které se odehrávají na půdě, protože jsem v nich já,“ dodává s nadsázkou Lupták.

Starce na chmelu uvádí Studio DVA pouze v létě; vedle Vyšehradu ještě na Letní scéně Tvrz Divice.