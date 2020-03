Jsme s vámi, vzkazují divadla. Nabízejí streamy představení i talkshow

Po prvotním zákazu kulturních akcí, které hostí více než sto diváků, zavládlo na poli českého divadla zděšení kvůli náhlému výpadku výdělku ze vstupného. Ač následný nouzový stav ukončil prakticky veškerou divadelní produkci, rozhodla se některá divadla vydat opačným směrem a zamířit za divákem domů.

Soubor Cirk La Putyka tak hned minulý týden uvedl on-line reprízu představení Memories of Fools z prostoru Jatek78. Pro velký úspěch nyní pod hlavičkou „Cirk La Putyka (A)live“ připravuje další akce určené pro virtuální prostředí. Ve středu 18. března to třeba bude filmový záznam inscenace Up End Down Symphony, tedy novocirkusové představení s hudebním doprovodem pětačtyřicetičlenné Filmové filharmonie pod taktovkou dirigenta Chuheie Iwasakiho. Cirk La Putyka nabídne záznam zdarma na svém YouTube a Facebooku od středečních 20:00.

Nová platforma dále slibuje novocirkusové studio pro děti, loutkové pohádky, večerní živě přenášená představení, záznamy inscenací i koncerty.

Svůj program každý večer nabízí i pražské divadlo Studio DVA. Programová linie Jsme s vámi láká diváky na talkshow, koncerty či speciální uvedení představení Kleplovy one-man show Vysavač.

V úterý 17. března si mohou diváci naladit talkshow s Patrikem Hartlem, ve středu zmíněný Vysavač, ve čtvrtek koncert Moniky Absolonové za hudebního doprovodu Ondřeje Hájka a v pátek talkshow se Zlatou Adamovskou a Petrem Štěpánkem. Vše startuje v 19:00 na facebookovém profilu divadla. On-line program nabídlo o víkendu i pražské Divadlo Kampa, již uvedenou debatu s Jaroslavem Duškem prý budou následovat další akce.

Divadlům přitom nejde jen o reklamu. „Chceme navíc upozornit na to, že většinu našich příjmů tvoří tržby ze vstupného. Na nich jako zdroji obživy jsou závislí herci, akrobati, technici i tvůrci, kteří jsou většinou na volné noze. Chceme upozornit nejen na sebe, ale i na všechna nezávislá divadla, která najednou přišla o zdroj obživy,” upozorňuje lídr La Putyky Rosťa Novák, že streamováním se nastalé finanční ztráty souborů nevyřeší.

Cirk La Putyka proto mohou zájemci podpořit na Darujme.cz. Webový portál i-divadlo.cz pak zveřejnil výzvu „Nevracej vstupenku, zachraň divadlo!“ nabádající majitele vstupenek na bez náhrady zrušená představení, aby nepožadovali vrácení peněz.



Divadla se snaží být nápomocná i jinak. Garderobiérky pražského Divadla pod Palmovkou, Národního divadla a dalších scén tak například šijí roušky pro nemocnice.