Stylové čtení Dekameronu, hudební playlisty. Divadla v karanténě dál baví

K dalším divadlům, která svůj program nabízejí na síti, se přidalo třeba pražské Divadlo Viola. Hned v úterý večer tak například nabídne na svém facebookovém profilu záznam představení Když teče do bot.

Brněnská Husa na provázku svým fanouškům přichystala čtení Dekameronu. Protože Boccacciova kniha popisuje útěk sedmi šlechticů ze zamořené oblasti, aby si v izolaci vyprávěli příběhy, je to do dnešní doby více než příznačný nápad. Každý večer bere tuto literární klasiku do ruky jeden z herců souboru a ze svého domova předčítá živě na YouTube kanále divadla.

Streamy nově slibuje i pražské Divadlo Ungelt. „Plánujeme čtení na pokračování z knihy Milana Heina a Miloše Kopeckého Co za to stálo…, v němž autor Milan Hein zavzpomíná na setkávání s Milošem Kopeckým, odvysíláme také záznam muzikálu Touha zvaná Einodis s Martou Kubišovou a Anetou Langerovou a chystáme talk show ‚Než začneme hrát‘, ve kterých bude Milan Hein zpovídat zajímavé osobnosti, které fandí Divadlu Ungelt, ať už jde o herce, lékaře a další,“ uvedl mluvčí scény Josef Kubáník. Divadlo nyní řeší technické záležitosti, on-line program by se nicméně měl rozběhnout ještě tento týden.

Ne všechny soubory mají vhodný prostor a možnost nabídnout stream či záznam nějakého představení. Přesto se snaží zájemcům čas strávený v domácím vězení nějak zpříjemnit. Menší prostory s alternativní produkcí, jako je například MeetFactory či Studio Hrdinů, tak třeba nabízejí výběr hudby, které sestavili jejich hudební odborníci či prostě členové týmu. Odkazy na playlisty na Spotify či YouTube najdete na facebookových stránkách divadel.

Se svým programem nazvaným Cirk La Putyka (A)live pokračuje i novocirkusový soubor z holešovických Jatek78. V cyklu zvaném Homework se postupně představují jednotliví členové ze svých domovů a ukazují něco ze své tvorby. Aktuální nabídka je na facebookových stránkách souboru.

A nadále nelení ani Studio DVA, které i v dalším karanténním týdnu pokračuje s on-line produkcí nazvanou Jsme s vámi. Na Facebooku pražské scény najdete aktuální program, který startuje každý večer v 19:00. V úterý to třeba opět bude talkshow Evy Holubové s Bobem Kleplem.