Nevracej vstupenku, zachraň divadlo? Jen Národní vrací za dvacet milionů

„Pokud jste zakoupili vstupenky na divadlo, koncert, výstavu atd., ponechejte si prosím svou vstupenku a nenárokujte si vrácení vstupného (pokud nemohly být vypsané náhradní termíny) - pomůžete tak divadlům, spolkům a organizacím přežít. Pokud to cítíte podobně, přidejte se také k této výzvě a dejte o ní vědět dále,“ píše se například na portálu i-divadlo.cz, které se věnuje českému divadlu.

Web výzvu šířil na základě akce, kterou na Facebooku vytvořil uživatel se jménem Dvojkař Kubíček a která zde zaujala na 1500 dalších uživatelů. iDNES.cz oslovil několik předních českých divadel, zda se akce nějak projevila na jejich ztrátách. Národní divadlo hlásí na vstupenkách ztrátu dvacet milionů. Z dalších scén zní, že na přesná čísla je zatím brzy, přesto se nějaké trendy vysledovat dají.

„Denně máme okolo dvou set mailů a nespočet telefonátů,“ uvádí k situaci na pokladnách Městských divadel pražských Lucie Korbeliusová. „Polovina diváků chce náhradní termín. Z té druhé poloviny se to zase dělí tak na půl - polovina chce vrátit peníze, druhá polovina si vstupenky vyměňuje za dárkové poukazy,“ pokračuje.

Zmíněné poukazy na produkci divadel ABC, Komedie a Rokoko jsou platné až do konce roku 2020, diváci si tedy mohou termín vybrat sami i v pozdějších datech. „My momentálně máme nasazeno jen do června,“ upřesňuje Korbeliusová. „A část nám vyjadřuje podporu a peníze ani vrátit nechce,“ dodává mluvčí scény. Data za poslední dva týdny nemají přesně spočítaná ani ověřená. „Jsou to pocity několika lidí, kteří momentálně nedělají nic jiného, než zvedají telefony a odpovídají na maily,“ doplňuje ještě.

Národní divadlo vrací za 20 milionů

V Národním divadle k úterku v souvislosti s mimořádnou situací stornovali téměř 23 tisíc vstupenek v celkové hrubé tržbě přesahující 16 milionů. „Za zrušená představeni všech našich souborů ve všech našich divadelních budovách do konce března vrátíme na vstupném více než 20 milionů,“ uvedl mluvčí Tomáš Staněk. Obří rozdíl oproti ostatním divadlům je dán i tím, že naše první scéna nabízí téměř nepřetržitý provoz hned ve čtyřech vysokokapacitních budovách zároveň.

„Desítky diváků nás kontaktují, že vstupné za zrušená představení nechtějí vrátit. Možnost ‚nepřijmout vratku‘ lze prostřednictvím sbírkového účtu Národního divadla. Dárci budou odměněni benefity, které náleží členům Mecenášského klubu,“ pokračuje Staněk.

Vstupné za neodehraná představení prý Národní divadlo vrací automaticky při platbě online, fakturou nebo platební kartou. „Vracení za hotovostní nákupy odbavujeme, po dobu uzavření pokladen, přes internetový formulář. Podrobnosti na webu divadla nebo na infolince. Předplatitelům budou nabídnuty náhradní termíny,“ upřesnil. Od vyhlášení mimořádné situace 10. března prodalo Národní divadlo naopak přes 923 vstupenek a to na představení konající se od Velikonoc do srpna.

Situaci v Hudebním divadle Karlín popsal Matěj Huleš. „Výměnu všech vstupenek provedeme až po ukončení mimořádných opatření. Doposud registrujeme požadavek na vrácení peněz jen za nějakých 30 zakázek od lidí, kteří chtěli vrátit peníze za každou cenu. Zbytek, tedy cca 18 tisíc majitelů vstupenek zatím postupuje dle našich pokynů a vstupenku si ponechává na pozdější výměnu po ukončení mimořádných opatření,“ uvedl Huleš a dodal, že výše uvedená čísla zahrnují pouze březnová představení.



„Asi 60 % diváků si vstupenky ponechává a chce je vyměnit za jiný termín, až se situace vyjasní,“ uvádí za Divadlo na Vinohradech Zuzana Paulusová. Menší část diváků si prý přeje vrátit peníze. „Jsou mezi nimi jednak středoškolští studenti, kteří měli představení zhlédnout v rámci výuky či předmaturitní přípravy, což se stalo bezpředmětným. Dále jde také o seniory, kteří se např. už v květnu přesunou na chaty a chalupy a nepočítají s tím, že by byli v Praze a navštívili představení v náhradním termínu,“ upřesňuje Paulusová.

„Asi 2 % diváků peníze zpět nepožaduje a až bude jasný program na další měsíce, vstupenky na zvolené představení si znovu koupí,“ dodává ještě za vinohradskou scénu.

Menší scény zatím netuší

Menší scény často prodávají vstupenky přes zprostředkovatele. „Předprodejní síť GoOut, přes kterou fungujeme, nabídla všem zákazníkům směnitelný voucher. Nevraceli jsme tedy tentokrát vstupné plošně. V podstatě se to nyní, ale vyjma faktu, že si nikdo nekupuje vstupenky na červen, nebo podzim, když už snad bude vše zpátky v normálu, vysledovat nedá,“ uvádí za pražské Studio Hrdinů Madla Zelenková.

Podobná situace panuje i v Divadle Na zábradlí. „Asi třetinu vstupenek prodáváme přímo u nás na pokladně. Jelikož jsme ji zavřeli a diváci budou mít možnost vracet lístky až to celé pomine, nedokážeme to teď moc odhadnout,“ uvádí za divadlo Alexandra Poláková.