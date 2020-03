Ulice jen čtyřikrát týdně, Kraus v repríze. Koronavirus mění program

9:30 , aktualizováno 9:30

Koronavirus zasahuje do televizního programu. Namísto obvyklých pěti epizod seriálu Ulice, odvysílá televize Nova pouze čtyři. Vždy od pondělí do čtvrtka v pravidelném čase 18:25. Prima oznámila, že Show Jana Krause se nebude do odvolání natáčet vůbec.