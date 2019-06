RECENZE: The Sinking City trpí přehnanými ambicemi, ale v jádru je skvělé

Mýtus Cthulhu je má srdcová záležitost. Dá se říci, že z herní tvorby jsem hrál téměř vše, kde se mihnou chapadla Cthulhu nebo ze vzdálených prázdnot mrazivého kosmu zaduní Azathothovo bublání. I přes to, kolik se na herní scéně v posledních letech vyrojilo her adaptujících díla mistra Lovecrafta, stále za špičku považuji The Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth z roku 2005.

Šlo o stealth/akční atmosférický detektivní horor, který dokázal chytře propojit lore Mýtu Cthulhu a naservírovat nezapomenutelný zážitek. Proto má u mě The Sinking City jedno velké plus, protože právě Dark Corners of the Earth mi připomnělo.

Frogwares jsou kluci šikovní. Detektivní hry dělat umí a už se otřeli o kosmické hrůzy v Sherlock Holmes: Procitnutí (naše recenze). Co jim však příliš nejde, jsou vyloženě otevřené světy a akční pasáže. Na co The Sinking City doplácí, je zbytečně obrovské prostředí města připomínajícího Benátky v těch horších časech. Přeprava z místa na místo je úmorná a „pilotáž“ člunu nudná. Pokud mělo jít o podobně meditativní zážitek jako v Sunless Sea tak já se moc nebavil. To stejné platí o soubojích, šly by udělat rozhodně lépe. V momentě, kdy se ale začne konečně zase něco dít, vy vyšetřujete případy, pátráte a odkrýváte nové indicie, zjistíte, že samotné jádro je vlastně Sherlock Holmes: The Devil's Daughter se vším všudy, což znamená jinými slovy spoustu zábavy. Autoři si i dali práci s lore a atmosféra hry a jejích podivných obyvatel je nezapomenutelná. O to víc s českou lokalizací, která si příjemně umí hrát s jazykem. Zdejší obyvatelé jsou zádumčiví, staromilští a nemají v lásce cizince. Proniknout do jejich světa vás bude stát nejen spoustu detektivního úsilí, ale třeba i pochopení kultury, symboliky a specifické řeči.

Z Sherlock Holmes: The Devil's Daughter si hra bere i ovládání. Na PC se ovládá dostatečně intuitivně, myš je velkou výhodou nejen v akčních pasážích, ale i při pohybu v nabídkách. Jediné s čím jsem se pral, byla k uzoufání pomalu scrollující mapa.

Technická stránka hry není špatná. Hra běží i na starší sestavě bez potíží na plné detaily. Při hraní jsem narážel spíš na bugy humorného ražení. Procházející postavy se najednou propadly do země, když jste proběhli kolem zametače a narazili do něj, koště zůstalo zametat ve vzduchu a pracant si v klidu odpochodoval pryč. Nejsem si jist, zda za to mohlo detektivovo šílenství nebo špatný kód hry, ale bavil jsem se tím dobře.

Frogwares se ze svých předešlých chyb nepoučili a vrhli se do hry, která jim samotným herním žánrem úplně nesedí. The Sinking City je na jednu stranu promrhaný potenciál, na stranu druhou stále nejlepší herní adaptace mýtu Cthulhu za hodně dlouhou dobu s perfektním lore a atmosférou. Pro fanoušky kosmického hororu jasná povinnost, pro milovníky temných detektivek zajímavý zážitek. Pro hráče nepolíbené těžko uchopitelný titul. Pro ty, co bojkotují Epic Store, na PC titul přímo nedosažitelný.

70 %



Jan Kouba