Nový žánr Auto Chess hýbe herním průmyslem. Kdo ho nemá, jako by nebyl

Herní průmysl podléhá novým trendům zběsile rychle a nečekaně. Ještě donedávna platilo, že kdo nemá svého zástupce v žánru battle royale, jako by ani nebyl, dnes už to není pravda. Trofej nejvíc cool žánru již patří zvláštní kombinaci strategie a karetních her, které se prozatímně říká autobattler.



Dota Underlords

O co jde? Rád bych zde napsal, že jde o jednoduchý, nicméně geniálně chytlavý koncept, který má potenciál oslovit zkušené hráče i absolutní nováčky. Jenže to by nebyla pravda.

Auto Chess vznikl jako modifikace populární hry Dota 2. Která má mimochodem sama také původ v modifikaci, kterou byla Defence of the Ancients pro Warcraft 3. Na rozdíl od původní hry tady nepotřebují hráči žádné výjimečně rychlé reflexy a precizní ovládání myši, ale spíše plánování a předvídání soupeřových kroků. Auto Chess je totiž v základu tahovou strategií, kdy místo pečlivého vedení jednotlivých postav po bojišti plánujete celou bitvu jen tím, že vybíráte správné jednotky, které se mají zúčastnit boje. Samotný průběh bitev je pak již určen jen automatickým výpočtem, odtud také původ slova auto. Slovo chess (šachy) je pak spíš jen nadsázkou, jelikož s nimi má tento žánr společnou tak maximálně hrací plochu rozdělenou na řadu políček. .

Auto Chess

Mod vyvinulo malé čínské studio Drodo a při jeho výrobě se prý inspirovalo v klasické hře Mahjong. Raketový úspěch modu jim zajistil nejen slávu, ale i pozvání do síla Valve. I když k žádné bližší spolupráci nakonec nedošlo, hra je k dispozici přes Steam Workshop..

Autoři by na ní však rádi vydělávali více, proto celý nápad chtějí zpracovat i formou sólové hry, která ovšem paradoxně vyjde jen na konkurenčním Epic Store. Valve už proto vydalo svoji vlastní kopii, která se jmenuje DOTA Underlords. Je to mimochodem po dlouhé době hra od Valve, která je úspěšná. Během pouhých dvou hodin od vydání dokázala nasbírat více hráčů, než jejich předchozí Artifact. Koncept autochess je natolik úspěšný že s jeho kopií okamžitě přispěchal i největší konkurent Doty, kterým je League of Legeds. Hra se jmenuje Teamfight Tactics a je samozřejmě také velice úspěšná. Už teď je tedy v tomto žánru velká konkurence.

Aktuálně je tento žánr na vrcholu popularity, k dnešnímu dni jej vyzkoušelo přes deset milionů lidí. Otázkou však je, jak dlouho potrvá, než se objeví zase nějaká jiná novinka.