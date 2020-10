RECENZE: Pikmin 3 Deluxe je nádherná a tak trochu jiná strategie

Jak naznačuje slovo Deluxe v názvu, Pikmin 3 není nová hra. Vyšla už v roce 2013 na Wii U. A protože to nebyla komerčně úspěšná konzole, Nintendo si nyní vypomáhá vydáváním toho nejlepšího z Wii U na Switch. A funguje to. Ty největší pecky se tak dostanou mezi mnohem více lidí. Aby to nebyl jen pouhý port, Nintendo tyto hry různě vylepšuje: zahrne veškerý vydaný obsah, přidá nový, vylepší ovládání, často se zlepší i rozlišení a podobně.

Nyní konečně přišel čas i na Pikminy, což je jedna z nejpřehlíženějších značek Nintenda. A to je hrozná škoda, protože jsou skvělí. Jenže se zkrátka neprodávají jako Mario či Zelda, takže na regulérní čtvrtý díl si ještě počkáme. Ale kdo ví, třeba právě vydání trojky na Switch dodá Nintendu potřebný impulz.

Největší novinkou Deluxe verze je možnost hrát celou kampaň v kooperaci u jedné obrazovky, což je super. Dále tu máme nový prolog, epilog, obtížnosti a řadu drobných úprav. Zamrzí, že v doku hra běží jen v 720p / 30 FPS, tedy stejně jako na Wii U, zatímco v handheldu pak v 576p (na Wii U Gamepadu 480p). Podle všeho je hra opravdu velmi náročná, ale i tak je škoda, že se nepodařilo zvýšit rozlišení. Na druhou stranu hra vypadá opravdu krásně i na 4K televizi, vše se pěkně hýbe, nevšiml jsem si za celou dobu žádného zaškobrtnutí.

Pokud jste hráli Pikminy 3 na Wii U, asi pro vás nová verze nemá příliš smysl. Snad jedině pokud jste naprostí fanatici, nebo si chcete projet kampaň znovu v kooperaci. Pokud vám série prozatím minula, čtěte následující řádky.

Tak trochu jiná strategie

V Pikmin 3 Deluxe se chopíme trojice průzkumníků, která ve vesmíru hledá zdroje potravy pro domovskou planetu. Nakonec ztroskotají na neznámé planetě PNF-404, která je plná lahodných plodů. A nám úplně neznámá také nebude. Oficiálně nebylo nikdy řečeno, jestli je to Země, nebo ne, ale minimálně různé „poklady“, jako stará plechovka či telefon, to naznačují. Jen po lidech zde není ani památky.

Pikmin 3: Deluxe

Průzkumníci Charlie, Alf a Brittany se po ztroskotání rozdělí a musí se nejprve najít. Abych zbytečně moc nevyzradil, přeskočím do fáze, když už jsou spolu. Pikmin 3 Deluxe je zaškatulkován jako real-time strategie, což je pravda, nicméně namísto stavění základny očekávejte řešení hádanek.

Základním mechanismem je ovládání Pikminů, což sou takové malé, roztomilé bytosti, které mají podle barev různé schopnosti. Naráz jich můžete mít až sto. Tlačítkem pak zaměřujete různé objekty ve hře. Vidíte například květinu, u níž je číslo pět. Hodíte na ni pět Pikminů, ti ji utrhnou a odnesou do základy. Tam z nich vznikne nová várka Pikminů.

Když Pikminy vyšlete například na hromadu stavebního materiálu, začnou stavět most. Jen si vždy musíte být jistí, že cestou nenarazí na nějakého živočicha, který na Pikminy útočí. Na stejném principu probíhá i boj – házíte Pikminy. A stejně to funguje i u bossů, tam ovšem zaměřujete jejich konkrétní části, plus mají nějaký svůj mechanismus, který nejdříve musíte pochopit.

Pikmin 3 Deluxe

Aby to bylo trochu zajímavější, Pikminů je víc druhů. Základní červený je dobrý bojovník a nevadí mu oheň. Žlutý je lehký, lze ho tedy hodit trochu výš a zároveň mu nevadí elektřina. Poradí si tedy s elektrickými bránami a v případě chybějícího kabelu funguje i jako vodič.

Jste například v temné jeskyni, objevíte jiskřící kabely, u nichž část chybí. Doplníte je tedy žlutými Pikminy a voila, uzavře se obvod a rozsvítí žárovka. Díky světlu rozkvetou květiny, po nich lze skákat a dostat se tak na dosud nepřístupné místo. Modrý Pikmin se jako jediný nebojí vody, zatímco šedivý slouží k prorážení a rozbíjení tvrdých věcí. Růžový létá, dostane se na nepřístupná místa a vytahuje věci ze země.

Na začátku samozřejmě nemáte všechny, ale objevujete je postupně. A s tím roste pozvolna i náročnost, protože musíte zvažovat další možnosti. Mise jsou napínavé i v tom, že každá končí při západu slunce. A pokud nemáte Pikminy bezpečně na základně, tak všechny zapomenuté sežerou brouci. Také je důležité hledat chytře schované ovoce, které každý den spotřebovává posádka. Postupně objevujete nové oblasti, ale můžete se vracet i do těch starých, například když jste tam něco zapomněli dokončit, nebo si chcete dojít pro ovoce.

Pikmin 3 Deluxe

Na Deluxe verzi je skvělé, že můžete hrát kampaň i v kooperaci. Každý se chopí jednoho Joy-Conu a jde to bez problémů, byť pokud má každý dva, druhý analog je lepší pro ovládání kamery. Kromě kampaně tu jsou i vedlejší mise, kdy máte v určeném čase najít všechno ovoce v oblasti, ale můžete si zopakovat i souboje s bossy. Vedlejší příběhy rozšiřují základní příběh a Bingo Battle je versus mód pro dva. A to je vše.

Nemyslím si, že Pikmin 3 Deluxe má nějaké velké ambice udržet vás po dohrání kampaně. Právě kampaň je základem celé hry. Ta je na nějakých patnáct pohodových hodin a další zde můžete strávit, pokud budete chtít objevit vše. A nutno říct, že kampaň je opravdu skvěle navržená a zábavná.

Pikmin 3 Deluxe

Pikmin 3 Deluxe je hra, která se vymyká běžné produkci. Audiovizuální stránka je kouzelná, úrovně pečlivě navržené a příběh je zábavné sledovat. Asi nemá univerzální půvab jako hry s Mariem, nicméně pod zdánlivě jednoduchou hrou se skrývá mnohem komplikovanější vrstva.

Pokud jsem vás navnadil, rozhodně si zkuste demo. Bavilo? Není co řešit, máte velmi dobrou představu o tom, jaká hra je. Jen se toho nabaluje víc a víc. Já jen můžu doplnit, že vysokou úroveň a zábavnost si udrží až do konce.