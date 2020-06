RECENZE: 51 Worldwide Games je úžasná kolekce společenských her

Titul 51 Worldwide Games je ten typ, který nevyhrává v anketách o nejlepší hry roku. Přitom je to sada, jejíž pořízení by měl zvážit každý majitel Switche, protože poměr mezi cenou a její hodnotou je ohromný. Šance, že byste si nevybrali z 51 her, jako jsou Mahjong Solitaire, Blackjack, šachy, šipky, bowling či bitvy tanků jsou minimální. Pro upřesnění, položek je ve skutečnosti 52, bonusem je ještě jednoduché piano.

Nintendo přitom dobře chápe, že většina těchto her zabaví především při hře s ostatními lidmi. Pokud máte klasický Switch, stačí odepnout ovladače Joy-Con. Samozřejmostí je hraní online, kdy si vyberete až tři hry, přičemž při čekání můžete dál hrát singleplayer.

Další možností, kterou jsem bohužel v době recenzování nemohl vyzkoušet, je spojení více Switchů. Stačí, aby pouze jeden hráč vlastnil hru, zatímco ostatní si stáhnou free verzi určenou pro hraní lokálního multiplayeru. Předpokládám, že to bude fungovat stejně jako funkce Download Play hry z éry DS/3DS. U některých her lze pak spojit víc Switchů dohromady a rozšířit tak herní plochu.

51 her z celého světa

Nintendo láká na 51 her z celého světa (mimochodem, všechny jsou krátce představeny ve videu u článku). Už v menu zaujme jednoduchý, ale čistý design, a to se následně týká i her samotných, respektive prostředí, do nějž jsou zasazeny.

51 Worldwide Classics

Například autodráha je rozložena na stole, na němž jsou položeny další díly, šroubovák či hrnek s kávou. Naprosto kouzelné jsou mechanické retro hračky, jako je například Toy Boxing. Výsledkem je přívětivá, možná až uklidňující atmosféra, kdy si vychutnáváte například i zvuky dopadajících kostek na hrací desku. Naopak neočekávejte nějaké přepálené efekty.

Hry se dělí na strategické (Šachy, Šógi…), deskové (Člověče, nezlob se), karetní (Blackjack , Texas Hold’em…), akční (tanky, rybaření…) a logické. Každá má své intro, vedené formou rozhovoru a ukázky, během nějž vám osvětlí základní pravidla či přihodí nějaký tip. V menu jsou pak pravidla vysvětlena podrobněji, doplněna obrázky a několika tipy.

42 All-Time Classics 51 Worldwide Games dává vzpomenout na éru Nintenda DS a vynikající kolekci 42 All-Time Classics. 42 All-Time Classics

Řada her má více variant a samozřejmě i stupňů obtížnosti, pokud hrajete proti počítači. Za výhry v každé kategorii získáváte medaile a postupně si zpřístupňujete různé zajímavosti, které se dané aktivity týkají. Nečekejte nějaké slohy, co zajímavost, to jedna věta. Samozřejmostí je pak ukládání nejlepších dosažených skóre. Hry jsou od začátku přístupné všechny.

U některých se setkáte i s volitelným pohybovým ovládáním. Například u házení šipek, kdy napodobujete skutečný hod s Joy-Conem v ruce nebo u Bowlingu. Ten připomene slavnou éru konzole Wii a sadu Wii Sports, nicméně držet v ruce Joy-Con je pohodlnější než Wii Remote. Alternativou je klouzání prstu po displeji, nicméně pro hraní s rodinou nebo kamarády je pohybové ovládání a Bowling jasná volba.

51 Worldwide Games si mohou zahrát i majitelé Switche Lite, ale platí pro ně pár omezení, které vyplývají ze zpracování konzole. Předně, chybí možnost odepnout Joy-Cony, takže lokálně lze hrát ve více lidech na jedné konzoli pouze hry, které využívají dotykového ovládání.

51 Worldwide Classics

Bez Joy-Conů nelze využít ani pohybové ovládání. A samozřejmě chybí možnost hrát na televizi, pro což je vhodný třeba Bowling. Na druhou stranu, pokud máte k Lite pár Joy-Conů navíc, dvě ze tří omezení odpadají.

Celkově hodnotím 51 Worldwide Games velmi kladně. Možná tu nenajdete svých pár oblíbených her, ale kolekce jako taková je krásně minimalisticky zpracovaná a obstojí i bez nich. Je to také příležitost, jak se naučit některé nové hry, které vás možná vždy lákaly zkusit, ale nikdy jste se k tomu neodhodlali. Není to naopak sada, s níž vás čekají probdělé noci, ale rozhodně se vyplatí mít ji při ruce. Zabaví jak vás samotné na cestách, tak při hraní s rodinou nebo kamarády.