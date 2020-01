RECENZE: Mému mozku je osmdesát let, zachránit ho má nový Brain Training

Dr Kawashima’s Brain Training je hit z éry Nintenda DS (číst dobovou recenzi na Bonuswebu). Šlo o kolekci hříček, kterou zaštítil neurovědec Ryuta Kawashima. Ten věří, že pravidelné procvičování mozku pomocí hříček z několika různých oblastí (počítání, paměť...) ho pomůže udržet fit.

Nová verze pro Switch je opět to samé, jen s přihlédnutím k možnostem konzole – využití zde najde i infračervená kamera na jednom z ovladačů. Způsob zpracování je však totožný, včetně poletující hlavy pana Kawashimy, který s odkazem na různé studie rozdává rady, například jak blahodárný účinek má na mozek spánek či jak skvěle ho stimuluje čtení nahlas.

Po spuštění mě přivítal Dr Kawashima, který okamžitě otestoval, jak starý můj mozek je. A jako obvykle jsem – tentokrát s výsledkem osmdesát let – naprosto propadl. Je to samozřejmě záměr, jak hráče motivovat k dalšímu hraní, protože na první dobrou obvykle nikdo nemá dobré výsledky. Ještě týž den jsem si po absolvování pár hříček polepšil o dvacet let.

Jednotlivá herní cvičení mají zlepšit fungování mozku ve třech oblastech: rychlost zpracování informací, krátkodobá paměť a sebekontrola. První zmíněnou reprezentuje například počítání jednoduchých příkladů na čas typu kolik je 7+8 a podobně.

Zajímavá je úloha Dual Tash, kdy řešíte dva problémy naráz. V horní části obrazovky běží panáček, na nějž musíte kliknout, pokud se před ním objeví překážka, aby ji přeskočil. Ve spodní části se pak objevují čísla a vy máte vybrat to s nejvyšší hodnotou. Zmást vás má nejenom různá velikost čísel, ale i jejich pohyb či fakt, že v horní části se někdy místo překážky objeví poletující pták, kterého musíte naopak ignorovat. Občas se tak stane, že se soustředíte na čísla a následně zbrkle kliknete na panáčka, protože jste zaregistrovali objekt, ale už nevyhodnotili, zda jde o překážku nebo ptáka.

Trénovat stačí každý den pár minut, což je sympatické, ale můžete samozřejmě i víc. Potěší například přítomnost Sudoku, u nějž se dá strávit také dost času. Všechny vaše výsledky se ukládají do grafu, poměřit se můžete s rodinou či s kamarády, což je další část motivace.

Ve hrách se poměrně rychle zlepšíte, což neznamená, že by hned váš mozek fungoval lépe, ale spíš to, že jste se je naučili hrát. Pozitivní vliv by mělo přinést dlouhodobé používání, gamifikace jako nadstavba má pobavit a podpořit soutěživost.

Hry, které využívají infračervené kamery v ovladači Joy-Con, skvěle demonstrují možnosti konzole, na druhou stranu možná zbytečně komplikují používání celého setu her. Budete střídat orientaci zařízení, někdy se hraje na výšku. Ok. Někdy je lepší hrát se stylusem (je součástí krabicové verze), jindy prsty. A teď si k tomu přidejte, že u her využívajících infra kamery je potřeba odepnout pravý Joy-Con, držet ho v jedné ruce, dívat se na konzoli a pravou rukou provádět požadovaná gesta. To už na trénink někde v MHD není. Nezapomínejme také, že původní DS a 3DS mají otvor na uložení dotykového pera přímo do útrob konzole.

Hry jako takové špatné nejsou. Ve Finger Calculations počítáte velmi jednoduché příklady, ale tak, že čísla znázorňují vztyčené prsty na ruce a vy výsledek ukazujete také na své ruce. Například dva prsty a tři prsty je pět, vy tedy ukážete pět prstů.

Ve Finger Drills zase v rychlém sledu kopírujete ukázaný tvar ruky/gesta, jako je sevřená pěst. Hra většinou nastaví nějakou posloupnost, aby ji záhy narušila jiným gestem. Pokud si dáte pozor, abyste drželi ruku ve správné vzdálenosti a pod správným úhlem, hra rozeznává gesta velmi dobře. Vím, že někteří zahraniční kolegové poukazují na chyby v rozeznávání, ale já s tím problém neměl. Víc mi vadí ztráta určité mobility, původní Brain Training jsem rád hrál cestou do redakce.

Co se stylusu týče, je to šikovný pomocník, a i když lze hrát bez problémů i bez něj, s ním budete u řady aktivit rychlejší. Z tohoto důvodu bych proto doporučil pořízení krabicové verze. Pomocí stylusu nejenom klikáte po displeji, ale i zadáváte čísla. Někteří zahraniční kolegové si opět stěžují, že hra špatně rozpoznává zadané vstupy, já si myslím opak. Co se krasopisu týče, píšu lidově řečeno „jako prase“, přesto hra bez problémů rozpoznávala vše, co jsem zadal. Svůj návyk jsem změnil jen u čísla 4, protože ho zapisuji na dva tahy a na jeden je to rychlejší.

Nové hry a aktivity se zpřístupňují postupně, přesto si myslím, že jich mohlo být víc. Jsou zde i varianty pro dva, například ve hře Birdwatching se každý hráč chopí ovladače, na obrazovce se zobrazí ptáci, a kdo první a správně nakliká jejich počet, vyhrál. To je celkem zábava, na druhou stranu, pokud s rodinou hrajete třeba Super Mario Party, k počítání ptáčků je ukecáte jen těžko. A Brain Training pořád více vnímám víc jako osobního trenéra, v němž mě baví vidět výsledky ostatních, ale nutně nepotřebuji, respektive vůbec, hrát ve dvou. Uvidíme také, co se vyklube z režimu Brain Training World Championship, který prozatím není dostupný.

Řada hráčů zastává názor, že nový Brain Training měl vyjít rovnou na mobily. To rozhodně není zcestná úvaha, nicméně já jsem rád, že vyšel na Switch. Nevěřím, že by mobilní verze vyšla jako prémiová aplikace dostupná za jednorázovou koupi a na free 2 play opravdu zvědav nejsem.

Říká se, že stará láska nerezaví, což platí i pro Brain Trainig, ale… je tu právě ono ale. Sada jako taková je stejně zábavná jako kdysi. Zároveň však platí, že her mohlo být více a prezentace je i s přihlédnutím k možnostem Switche možná až moc minimalistická. To ovšem nic nemění na tom, že potrénovat každý den pár minut je pořád zábava a případnou šanci udržet svůj mozek fit beru jako příjemný bonus. A rozhodně potěší přiložený stylus u krabicové verze a přítomnost Sudoku.