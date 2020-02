RECENZE: Snack World: The Dungeon Crawl - Gold je ironizující akční RPG

Snack World je poměrně nová značka od japonské společnosti Level-5, pod níž spadají například série Professor Layton či Yo-kai Watch. Hra debutovala na handheldu 3DS v roce 2017 pod názvem The Snack World: Trejarers, mimo zemi vycházejícího slunce se však podívá až nyní, a to v předělávce na Switch nazvané Snack World: The Dungeon Crawl – Gold. Ono Gold znamená, že tato verze obsahuje veškerý dodatečně vydaný obsah. Ke Snack Worldu se kromě toho váže i anime a manga.

Na začátku si založíte postavu, kterou si lze vyšperkovat podle svých představ. Možností nastavení je víc než dost. Posléze vás přivítá pestrobarevný svět království Tutti-Frutti. Audiovizuální prezentace je na špičkové úrovni, kterou podtrhuje péče o různé, na první pohled (a asi i na ten druhý) zbytečné detaily. Vůbec bych netipoval, že jde o hru původem z 3DS.

Příběh obsahuje snad všechna myslitelná klišé, včetně ztráty paměti, ale zároveň si z nich utahuje. Snack World: The Dungeon Crawl – Gold se nebere vůbec vážně. Bez mrknutí oka kombinuje klasické pojetí fantasy s dnešními technologiemi, dotýká se sociálních sítí, u dialogů často nabízí záměrně naprosto nesmyslné volby, čímž se vysmívá této části herního designu posledních let.

Ale je to vtipné? Jak kdy. Smát na celé kolo se asi nebudete, ale ironizující tón hře sedí perfektně. Stačí se naladit na správnou vlnu. Zároveň je zřejmé, že hra cílí převážně na mladší generaci, ale zase ne vyloženě na děti. Ale i když je to jen akční RPG, příběh zkrátka je součástí zážitku. Tím chci říct, že pokud byste měli v plánu dialogy jen odklikávat, nebo neumíte anglicky, nemá moc cenu si hru pořizovat.

Co se týče herní náplně, potulujete se po městečku, kde klábosíte s postavami, měníte výbavu, přijímáte úkoly, však to znáte. Odsud pak podnikáte výpravy do světa, a to skrze příběhové i vedlejší úkoly. Budete zabíjet příšery, ale shánět i takové maličkosti, jako je nápoj lásky. A to jen proto, aby vám později rozmazlená princezna oznámila, že danou věc už nechce, nebo vás odpálí, že je to trend minulého týdne. Některé mapy jsou předem dané, kobky se však generují náhodně.

Snack World: The Dungeon Crawl – Gold

Přiznám se, že na začátku jsem byl ze všech možných menu a jiných názvů pro běžné věci trochu zmatený a chvilku mi trvalo se zorientovat. V potaz je třeba brát i aktuální módní trendy. Když se podle nich obléknete a vyzbrojíte, půjde vám to v bitvě líp. Naštěstí spoustu věcí je možné ignorovat či automatizovat.

Základem je klasický mechanismus hack & slash, kdy mlátíte roztodivné nepřátele hlava nehlava. Na začátku je to snadné, později už musíte uskakovat a správně časovat své akce, aby se vyhnuli zdrcujícím úderům. Když umřete a žádný ze společníků vás neoživí, je konec. Misi si musíte zopakovat.

Obvykle nemám moc rád roguelike prvky, protože často maskují jen nevyváženou obtížnost, ale Snack World: The Dungeon Crawl – Gold je v tomto ohledu fér. Do bitev vnáší trochu víc napětí, a když zemřete, je to jen vaše chyba. Přes každou výpravou jasně vidíte, pro jaké úrovně je hra určena. A odpovídá to.

Ve Snack World: The Dungeon Crawl – Gold také funguje honba za lepší výbavou, ale trochu jinak, než jak ji známe třeba z Diabla. Výbavu je totiž před každou misí třeba optimalizovat, a to nejenom podle módních trendů, ale i typů nepřátel. Pokud na to nemáte nervy, můžete výběr automatizovat. V podstatě je to geniální v tom, že jste nuceni používat mnohem větší repertoár zbraní. Ke každé se vážou různé schopnosti, takže na bojišti pořád měníte zbraně (nijak to nezdržuje) a tedy i bojové styly.

Díky tomu je hra mnohem zábavnější, než pokud byste vše rubali jen se svým super omračujícím kladivem. A ani to by nešlo, protože zbraně je třeba nechat po chvíli používání odpočinout. Možná to takto zní až příliš restriktivně, ale běhen hraní jsem to nijak negativně nevnímal, právě naopak.

Snack World: The Dungeon Crawl – Gold

Hra uspokojí i sběratelské vášně. Kromě hraní v lokálním multiplayeru (který bohužel vyžaduje, aby každý hráč měl svoji konzoli a hru) a on-linu až ve čtyřech, vás doprovází různé postavy a monstra. Ty se k vám připojí v průběhu dobrodružství, například po splnění úkolu, ale i tak, že je porazíte v bitvě.

Hra vás v tyto momenty vyzve, abyste si monstrum vyfotografovali, a pokud dobře zaostříte, získáte ho. Tito pomocníci nejsou tak silní, ale když zemřete, mohou vás oživit a vy nemusíte celou misi opakovat. Vyplatí se tak přemýšlet nad jejich skladbou (aktivní sloty jsou tři), abyste využili jejich dovednosti. Takový léčitel určitě není k zahození. Celkem jich je 255, takže je co sbírat.

Snack World: The Dungeon Crawl – Gold není ten typ hry, která vyhrává ankety o hru roku či posouvá svůj žánr dál. Kromě zpočátku těžší orientace bych mohl hře vyčíst i fakt, že v rámci vedlejších úkolů se často vracíme na stejná místa. Ale ono to zase tak nevadí. Důležité je, že se mění monstra. A zbraně. Nakonec stejně jako já zjistíte, že se vyloženě těšíte na další herní seanci. Třeba jen půl hodiny a další den hodinu. Herní smyčka tady funguje a na nějakých třicet hodin máte vystaráno.