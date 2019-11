RECENZE: Remake Layton's Mystery Journey z 3DS na Switch dopadl na jedničku

Layton’s Mystery Journey (celým názvem Layton’s Mystery Journey: Katrielle and the Millionaires’ Conspiracy – Deluxe Edition) je v podstatě klasická adventura se spoustou dialogů, která však staví na něčem ještě trochu jiném. A to hádankách. Právě ty jsou středobodem série. Zakopnete o ně na každém kroku, většina jich je provázána s hlavním příběhem, některé musíte objevit. Všechny jsou ovšem později přístupné hezky z menu.

Layton’s Mystery Journey se ovšem oproti předchůdcům liší v jedné „maličkosti“: nehrajeme za sympatického anglického gentlemana profesora Laytona a jeho pomocníka Luka, ale jeho dceru Katrielle, která si v Londýně otevřela detektivní kancelář.



Víc o hře jako takové si přečtěte v původní recenzi. V této se budu věnovat pouze novinkám a pozměněnému ovládání.

Zatímco původní verze z 3DS využívá dvojice obrazovek a dotykového pera, verze na Switch musí fungovat pouze na jedné obrazovce s volitelným ovládáním pro touch. V tomto ohledu odvedli tvůrci svoji práci na jedničku, protože vše přepracovali tak, aby to fungovalo pohodlně i na novém zařízení.

Hru můžete ovládat přes dotykový displej prstem nebo ještě lépe dotykovým perem, které jsme využívali například u Super Mario Makeru 2. Já si však rychle oblíbil kombinaci kláves a analogu. Analogová páčka posouvá kurzorem, tlačítko potvrzuje. V některých situacích je zase efektivní používání tlačítek na levém ovladači.

Pokud byste hráli na televizi, můžete kromě tlačítek využít i pohybové ovládání. Tam funguje pravý ovladač Joy-Con jako ukazatel, nicméně vždy jen po stisku zadního tlačítka. To je celkem elegantní a hlavně použitelné řešení. Důležité je, že máme na výběr a že to funguje hladce. Možná si vzpomenete na puzzle, kdy je třeba zadat (nakreslit) číslo. V deluxe verzi se zobrazí pás, z nějž čísla naťukáme.

Očekávatelně je podstatně lepší i grafika, což je dáno zejména rozlišením: horní displej 3DS má 400 × 240 pixelů, zatímco Switch v handheldu 1280 × 720 pixelů. Postavy i scény jsou nyní krásně vyhlazené, radost pohledět.

Díky jinému poměru stran toho ve switchové verzi také víc vidíme. Pro porovnání jsem vyhrabal ještě původní hru a opravdu: herní scenerie jsou méně ořezané, během dialogů je vedle textových bublin víc místa, je tak vidět i například pes Sherl. Svědčí to i hádankám, kdy se na jednu obrazovku někdy vejde i celé zadání.

Deluxe verze má dále obsahovat přes padesát nových outfitů, takže si Katrielle můžete obléct podle chuti. Přiznám se, že mě převlékání nezajímalo na 3DS a nedocením to ani zde, ale pro pořádek to zmiňuji. Tvůrci dále zmiňují přes čtyřicet nových hádanek, přičemž přepracovali i některé staré. Mám pocit, že ve staré verzi jsem například v jedné z prvních hádanek neřešil Hanojské věže.

Deluxe verzi tak mohu s klidem doporučit všem fandům hádanek, kteří hru nehráli na 3DS. Po dohrání příběhu na vás čeká další nálož v sekci Daily Puzzles. Tam pak za vyřešené hádanky získáváte body, pomocí nichž si můžete skrz obrázky připomenou předcházející díly. Celkově mám pocit, že switchová verze je snáze ovladatelná a návodnější. Jen bacha, zadání hádanek je občas chyták a hra je celkem ukecaná, takže bez angličtiny to nepůjde. Také škoda, že se na Switch nejdřív nepodíval některý z ikoničtějších dílů.