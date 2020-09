RECENZE: Kirby Fighters 2 je pohodová bojovka pro celou rodinu

Kirby Fighters 2 je takový ten klasický druhý díl, který vylepšuje oproti svému předchůdci z handheldu 3DS prakticky vše. Pokud bych ho měl k něčemu přirovnat, je to Super Smash Bros. Ultimate ve verzi pro děti. A teď to nemyslím nějak zle, naopak. Kirby Fighters 2 je hodně přístupná hra, kdy základy rychle pochopil i můj tříletý syn, zatímco online režim mi ukázal, že bez tréninku to nepůjde.

Mé první kroky vedly do příběhového režimu, který je celkem pitomý. Teď nemyslím režim, ale příběh. Úhlavní nepřátelé King Dedede a Meta Knight spojili síly a Kirby se s nimi musí vypořádat tak, že ve věži absolvuje jednu bitvu za druhou. Na začátku moc možností nemáte, většina postav je zamčená. Zvolíte tedy jednu z těch tří a pomocníka. V naprosté většině pater bojujete dva na dva.

Celkem vás čeká pět kapitol, kdy stoupáte po stále vyšší věži. První čtyři jsou celkem lehké, protože v případě neúspěchu přijdete jen o pár bodů ze skóre. V té poslední ovšem začínáte od prvního podlaží, a když třikrát zemřete, nebo neporazíte nepřátele v časovém limitu, propadnete se na dno. Takže pozor, kterého bojovníka si zvolíte – měl by to být někdo, kdo vám sedne a jehož arzenál máte v malíku.

Bossů moc není. Když jednou porazíte oba dva antagonisty a pak se dozvíte, že to byl vlastně někdo jiný a vy musíte pokračovat dál, je to celkem úsměvný trapas. Na druhou stranu kombinace různých řadových nepřátel je zábavná a hlavně, Kirby Fighters 2 je silný v jiných oblastech. A i u bossů platí, že v další kapitole překvapí zase něčím novým.

Ale zpět k silným stránkám. V prvé řadě jsou to interaktivní arény a předměty. V jedné jezdí vlak, v dalších si musíte dávat pozor na ohromná kladiva či krtka, který vyleze z domečku a plive oheň. Předmětů je celá řada, od klasického jídla, které doplní zdraví, přes rakety a bomby po generátor, jehož výboje zraní nepřátele. Vrcholem je společný útok s vaším parťákem, kdy vaše postavy zmizí z bojiště, objeví se zaměřovací kříž a vy pálíte po nepřátelích. Pokud si myslíte, že na bojišti je někdy pořádný chaos, tak máte pravdu.

Kirby Fighters 2 Kirby Fighters 2

Výborně nastavená je motivace v podobě získávání zkušeností a otvírání nových věcí. Za prakticky jakýkoliv boj nezávisle na režimu získáváte body, které zvyšují váš Fighters Rank. A co úroveň, to nějaká nová věc, ať už to je nový bojovník, obleček, úroveň či hudba. Máte tak pocit, že pořád získáváte něco nového. Většinu bojovníků (kromě jednoho) si zpřístupníte za pár hodin.

Aby šplhání po věži nebyla taková nuda, hru oživují speciální kameny, které vás nějakým způsobem nakopnou. Jak, to už je na vás. Po každé bitvě zvolíte jeden ze tří nebo čtyř (pokud máte daný předmět) náhodně vylosovaných. Může to být zvýšení celkového počtu životů, síly, lepší automatické léčení po bitvě, bonusový čas.

Mimo příběh je tu režim Single-Handed, v němž si zvolíte obtížnost a absolvujete sérii bitev. Battle Mode je pro jednoho až čtyři hráče u jedné televize, kdy se hraje podle vámi zvolených pravidel. Můžete si zvolit týmy a hrát i například tři proti jednomu. U lidských hráčů lze nastavit hendikep, u počítače pět stupňů úrovně AI. Díky tomu jsme si tak mohli doma zahrát já a mé dvě děti (tři a šest let) tak, abychom si to užili všichni. A to je velké plus Kirby Fighters 2.

V online režimu jsem žádný problém nezaznamenal, snad jen kromě toho, že někdy se nepodaří během časového limitu dvou minut najít hráče. To mi nepřijde jako dobré řešení, lepší by bylo, kdyby se šlo zařadit do fronty a čekat. Zamrzí také, že v onlinu nelze hrát jeden na jednoho.

Kirby Fighters 2 Kirby Fighters 2

Hlavní obrazovka hry ještě nabízí Local Play, což znamená, že se mohou sejít až čtyři hráči se svým Switchem (bohužel, každý musí mít i svoji hru). Hodí se tréninkový režim, kdy se můžete za postavu v klidu naučit hrát.

Moc se mi líbí celková prezentace. Hra je krásně barevná, svižná, běží v 60 FPS a po celou dobu jsem nezaznamenal jediné zacukání. Jednotlivé varianty Kibryho se dostatečně liší a určitě je budete chtít vyzkoušet všechny. Úplně nový je Kirby Wrestler.

Co říct závěrem? Kirby Fighters 2 je svižná, ale pohodová bojovka, která cílí na mladší publikum. Ostatně důkazem jsou i mé děti, které za mnou sami chodí, že si chtějí zahrát. Ale bát se nemusí ani zkušenější hráči, i jim má hra co nabídnout. Kirby Fighters 2 se prodává za sníženou cenu, konkrétně 20 eur, což je zhruba 540 korun. To je za rozumnou cenu dost muziky.