RECENZE: Yoshi's Crafted World je nádherná hopsačka pro celou rodinu

Dinosaurus Yoshi konečně zavítal ve vlastní hře na konzoli Switch. A hned mají všichni plné ruce práce. Na mírumilovný ostrov, na němž yoshíkové žijí, totiž přilétl Baby Bowser a Kamek. Co se stalo? Známá dvojka je připravila o artefakt Sundream Stone. Je to mysteriózní kámen s pěti drahokamy, který plní sny. Jenže během vzniklé vřavy se všech pět kamenů poztrácelo všude kolem a cílem je samozřejmě najít je dříve než úhlavní nepřátelé.

Yoshi’s Crafted World navazuje na to, co už fandové znají. Je to hra pestrobarevná, nápaditá a také vesměs snadná. Pokud jste si vyzkoušeli demo, víte co očekávat, pokud ne, určitě to napravte. Ačkoliv se pohybujeme ve 3D světě, většinou skáčeme ve 2D s tím, že po cestičkách se lze přesunout do jiné vrstvy.

Yoshio arzenál zahrnuje jazyk, pomocí nějž spolkne slabší nepřátele a promění je ve vajíčko. Ty pak střílí po nepřátelích, mráčcích s překvapením a dalších objektech rozesetých po 3D úrovni. Nepřátelům může skákat také po hlavě. Sbírají se kytičky a mince. Kytky jsou třeba pro zpřístupnění dalších světů, cinkání mincí přináší potěšení a v každém světě se za ně kupuje náhodné vajíčko s kostýmem.

Ještě než začnete nadávat, obleček je vždy jeden velmi vzácný, tři vzácné a šest obyčejných. Když si tedy koupíte deset vajíček, získáte všechny kostýmy. Náhoda tak spočívá jen v tom, v jakém pořadí je získáte. Nemají přitom jen kosmetickou funkci, ale propůjčí dočasnou ochranu.

Každý tematicky laděný mikrosvět, například džungle, nindžové, sladkosti či strašidla, zahrnuje obvykle dvě až tři hlavní úrovně a automat s vajíčky. U každé úrovně se po dohrání zpřístupní i její obrácená verze. To znamená, že začínáme od konce a kamera vše sleduje z druhé strany.

V těchto převrácených úrovních se pak snažíme najít tři pejsky Poochy. Můžou být úplně všude: plout na voru kdesi v dálce či být uvěznění v zavřené plechovce. Každý zachráněný pejsek se rovná jedné kytičce a další bonusová je za to, pokud najdete všechny v časovém limitu.

Někdy se radikálně promění i hratelnost. Například zatímco v tradiční verzi se v jedné misi vozíme po řece, z druhé strany skáčeme proti proudu a vodopády je třeba zdolat přes liány.

Sbírání kytiček vás nutí k tomu, abyste se po úrovni trochu rozhlédli a nesnažili jste se jen co nejrychleji dostat na konec. Do některých doslova narazíte čumákem, jiné jsou schované. Tvůrci jsou spíš benevolentní, takže minimálně k dohrání hry nepotřebujete projít vše na maximum.

Motivací, proč se vrátit, může být i hledání suvenýrů, které se zpřístupní taktéž po dokončení každého mini světa. Odměnou je samozřejmě kytka k dobru. Hru jsem dohrál na pohodu, a to aniž bych absolvoval všechny úrovně s hledáním pejsků. Ale. Po dokončení hry se na mapě objeví ještě jedna menší část ostrova, která se odemkne za třicet dalších kytek. A ani těmi to nekončí. Takže má rada zní: nikdy nevynechte příležitost sebrat kytku.

Už Yoshi’s Woolly World, který původně vyšel na Wii U a posléze i na 3DS, se snažil hráče bavit pořád něčím novým. A nejinak je tomu i u Yoshi’s Crafted World. Kromě prostředí se totiž mění i prvky v úrovních a jejich pojetí. Některé obsahují drobné hádanky, přepínání tlačítek či manipulaci s magnety. Jiné jsou založené více na šikovnosti a správném načasování akcí.

Snad v každé úrovni je ukrytý nějaký nový prvek. Třeba šlapání balónu na vodě, jízda vláčkem, hopsání s Poochym, střílení z děla, kompletace nějakého zařízení, útěk před klauny se sekerou, na Měsíci je zase jiná gravitace a podobně. Díky tomu hra ani na chvilku neupadne do rutiny.

Hraní dále zpestřují různé minihry. Budete jako obří Yoshi robot ničit vše, co vám přijde do cesty, poletíte letadlem či se pokusíte vyhrát s autíčkem na závodní dráze ve stylu 3D endless runnerů. A samozřejmě jsou tu i souboje s bossy. Pravděpodobně vše už jsme v nějaké obdobě někde viděli, Yoshi’s Crafted World ovšem bavím tím, že je vše napěchované v jedné hře.

Sólo i ve dvou a s někým z rodiny

Yoshi’s Crafted World si přitom můžete užít i s někým méně zkušeným, třeba z rodiny. K dispozici je hraní ve dvou a lehčí obtížnost nazvaná Mellow. Obojí lze před startem každé úrovně kdykoliv změnit. Na lehčí úroveň je k dispozici nejenom více životů, ale yoshíci mají navíc křidélka, pomocí nichž mohou libovolně dlouho plachtit vzduchem.

Yoshi může tomu druhému skočit na záda, takže zatímco jeden obstarává hopsání, druhý střílí po tom, co je třeba. Ysohi může toho druhého dokonce spolknout a za chvilku zase vyplivnout. Díky tomu všemu je hra velmi přátelská k malým dětem i těm, kteří si s hraním moc nerozumí. Ostatně prošel jsem ji celou právě na Mellow mód s dcerou, které letos bude pět. Sám jsem se vrátil na normální obtížnost jen do pár úrovní vysbírat kytky, případně vyzkoušet, jaké je to bez pomocných berliček.

Co se týče standardní obtížnosti, postupně roste. Ne do nějakých závratných výšin, ale některé pasáže jsou celkem hektické. Je to dáno i tím, že pokud ve správný okamžik nestihnete adekvátně zareagovat, zisk květiny nebo speciálních mincí jednoduše propásnete. Přesto Yoshi’s Crafted World patří k těm lehčím hrám založeným více na objevování a pořádném prošmejdění úrovně.

Grafiku nemá cenu rozpitvávat. Barevný svět složený z krabic, výstřižků, novinových útržků, plechovek či lahví je kouzelný. Na neobvyklé stylizace jsou hráči na konzolích od Nintenda zvyklí, možná to je i jeden z důvodů, proč ji mají. Co se výkonu týče, po většinu času běží vše hladce, drobné zpomalení jsem zaznamenal jen párkrát.

Nový Yoshi nezklamal. Kromě perfektní stylizace přináší chytře navržené úrovně, v nichž je radost hledat různé skrýše. Prostředí se mění často, jeden nápad střídá druhý, jsou tu i minihry a souboje s bossy. Navíc si můžete zahrát i ve dvou. Hru naopak nedoporučuji těm, kteří se chtějí proskákat co nejrychleji do konce, případně hledají opravdu náročnou výzvu. Pro vás Yoshi’s Crafted World není.