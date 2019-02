Switch čeká skvělý rok. Nintendo ukázalo Super Mario Maker 2 i remake Zeldy

Hned v úvodu se potvrdila existence Super Mario Maker 2. Jednička vyšla na Wii U i 3DS a umožnila hráčům vytvářet si vlastní 2D úrovně s Mariem. Na Wii U je šlo sdílet a kreace ostatních hodnotit. Dvojka se podívá letos v červnu na Switch a slibuje ještě víc možností, jak se při návrhu levelů vyblbnout.

Super Mario Maker 2

A přeskočíme rovnou na konec. Více než půlhodinovou prezentaci totiž ukončil trailer na The Legend of Zelda: Link’s Awakening, remake Zeldy, která před čtvrt stoletím vyšla na Game Boy. A nutno říci, že nové pojetí je neuvěřitelně roztomilé. Ohledně data vydání byl zmíněn jen letošní rok, což by mohlo znamenat, že se dočkáme spíše koncem roku.

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Luxusně vypadá i 2.5D hosačka Yoshi’s Crafted World, kterou půjde hrát i z druhé strany: úroveň se jednoduše převrátí. Viděli jsme spoustu nových záběrů a Nintendo si evidentně věří, protože na eShopu během dneška vyjde hratelné demo.

U demoverzí ještě zůstaneme. K vyzkoušení se zde dnes objeví také akce s mechy nazvaná Daemon X Machina. Demo nazvané Prototype Missions umožní vyzkoušet čtyři mise a možnosti přizpůsobení.

Astral Chain je nová hra od Platinum Games, na níž na pozici ředitele pracuje Takahisa Taura (designer Nier: Automata) a dohlíží na ni Hideki Kamiya, tvůrce série Bayonetta. Odehrává se ve futuristickém městě a staneme se členy speciální policejní jednotky. Vychází 30. srpna na Switch.

Astral Chain

Očekávaná taktická hra na hrdiny Fire Emblem: Three Houses byla odložena z jara na 26. července. Nový trailer se soustředil na příběh a blíže představil tři rody.

Marvelovka na Switch? Je to tu. V létě vyjde akce Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order, v níž se až čtyři hráči pokusí zachránit svět.

Na léto je naplánováno i vydání RPG Oninaki od tvůrců I Am Setsuna. Hráč cestuje mezi dvěma světy, aby zachránil ztracené duše, z nichž by se jinak stala monstra.

Dočkali se i fandové Final Fantasy. Final Fantasy VII se podívá na Switch 26. března, Final Fantasy IX pak během dneška.

Logická hra BOXBOY! + BOXGIRL! slibuje kooperativní režim pro dva hráče a úctyhodným 270 úrovní.



Tetris 99

TETRIS 99 je logická klasika říznutá... battle royale. Jak už naznačuje název, utká se 99 hráčů, přičemž zvítězit může pouze jeden. Předplatitelé Nintendo Switch Online si ji budou moci stáhnout zdarma.



Na Switch se podívá i řada starších her. Za zmínku určitě stojí akce Hellblade: Senua’s Sacrifice (vyjde na jaře), logický Unravel Two (22. března) či Assassin’s Creed III Remastered, a to včetně všech DLC a samostatné hry Assassin’s Creed Liberation Remastered (21. května). Všechna DLC obsáhne také závodí GRID Autosport, jenž na Switch zavítá v létě.

Chystá se ovšem i řada aktualizací již vydaných her. Na jaře vyjde verze 3.0 parádní bojovky Super Smash Bros. Ultimate. Direct také ukázal několik připravovaných figurek Amiibo. Captain Toad: Treasure Tracker umožní po aktualizaci hrát v kooperativním režimu. V polovině března pak vyjde placené DLC s osmnácti novými výzvami a pěti úrovněmi. Starlink: Battle for Atlas rozšíří nové mise se Star Foxem.

Dragon Quest Xl

Na podzim vyjde na Switch Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age v definitivní edici, které umožní přepínat mezi HD a 16-bitovou verzí či urychlit bitvy. Craftovací RPG Dragon Quest Builders 2 se podívá na Switch 12. července a 23. dubna bojovka Mortal Kombat 11. Během letoška vyjde také rodinná / párty záležitost Disney Tsum Tsum Festival.