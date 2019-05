RECENZE: Unruly Heroes skvěle mixuje Raymana a čínskou mytologii

Unruly Heroes vyšla na jiných platformách už před pár měsíci, vlastníci PlayStation 4 si však museli počkat. Nová verze už zahrnuje připravovaný Challenge Update s dalšími obtížnostmi, skiny, fotografickým režimem a řadou úprav, které se týkají ovládání a hratelnosti.

Za projektem stojí společnost Magic Design Studios, která je částečně tvořena bývalými zaměstnanci Ubisoftu. Pokud se podíváte na okolní obrázky, tak vás asi nepřekvapí, že někteří z nich se podíleli na sérii her Rayman.

Unruly Heroes Unruly Heroes

Unruly Heroes s ní mají hodně společného. Jako první vás trkne do oka podobné obrazové zpracovaní. Je pestré, veselé, promyšlené a bez přehánění nádherné. Unruly Heroes mají v tomto ohledu (alespoň pro mě) navrch, a to proto, že se (velmi volně) inspirovali u legendárního čínského románu Opičí král/Putování na západ.

Chcete se dozvědět víc o Putování na západ? Hra se inspirovala klasickým dílem čínské literatury ze 16. století, které je u nás známo jako Opičí král nebo Putování na západ. Ale co si budeme povídat, aniž bych chtěl někoho podceňovat, většina z nás asi hned nepoběží do knihovny pro tento románový skvost. Ale nevadí, k dispozici je nespočet seriálových a filmových adaptací. Zatím poslední filmovou verzí je trilogie The Monkey King (originální čínský název se ani nebudu pokoušet napsat), jejíž třetí díl se objevil v minulém roce. Všechny tři filmy režíroval Soi Cheang. Osobně doporučím film Zakázané království z roku 2008, kde se role Opičího krále ujal Jet Li a kromě něj byl k vidění i Jackie Chan. Na to, že se na filmu podílela i americká produkce, jde o velmi snesitelný kousek. A určitě byste neměli minutou ani seriál Opičí král z roku 1986, který si někteří z vás určitě pamatují, ve své době to byla velká hitovka. Pokud byste měli zájem o novější zpracování, tak je tu seriál The New Legends of Monkey, na jehož produkci se podílel i Netflix. Sérii ovšem chybí kouzlo předchůdce z osmdesátých let minulého století.

Díky tomu je stylizace exotická a chce se říct až magická. Jednotlivé světy jsou zpracovány s neuvěřitelnou fantazií a neustále vás budou okouzlovat svou hravostí. Dobrou zprávou je, že se od sebe dostatečně liší a vy tak nemáte pocit, že se neustále pohybujete na stejných místech, která byla jen lehce poupravena, aby se neřeklo.

Unruly Heroes

Čtyři hrdinové

Hra se dějově inspiruje u Opičího krále, ale nečekejte adaptaci, která se drží předlohy v každém detailu. Je tu větší než malé množství odlišností a hodně se přidalo na humoru. Což asi není špatná věc, jen někdy jsem se nemohl zbavit pocitu, že tvůrci až příliš tlačí na pilu, a to s opačným efektem než zamýšleli. Některé momenty tak trošku zavánějí trapností. Nicméně pravdou je, že příběh není hlavním tahákem Unruly Heroes, asi se nedostanete do situace, kdy byste se nemohli dočkat toho, až odhalíte další detaily o ději.

Unruly Heroes

Hlavní hrdinové sice pocházejí z legendárního literárního díla, ale opět si je tvůrci dost poupravili. Ovládat budete rovnou čtyři postavy, a to Sanzanga, Wukonga, Kihonga a Sandmonka.

K dispozici budete mít všechny čtyři s tím, že mezi nimi můžete libovolně přepínat. Což je nutné, protože každý z nich má pár unikátních schopností, které jsou v určitých místech vyžadovány k dalšímu postupu. Kromě toho každý z nich má lehce odlišný bojový styl.

Tvůrcům se povedlo docílit toho, že jsou na jednu stranu mezi postavami znatelné rozdíly, ale na druhou je jejich ovládání podobné, takže si hráči nemusejí zvykat na úplně jiný styl práce s různými hrdiny. Přítomnost několika postav je výhodná také v tom, že reprezentují čtyři životy. Pokud dostane jeden hrdina pořádně zabrat a má minimum zdraví, stačí přepnout a hrát s někým jiným. K nezaplacení je to především během soubojů s bossy.

A pokud by vám čtyři borci přišli málo, tak v některých úrovních se na určitou dobu ujmete ovládání dalších postav.

Akce není na druhé koleji

Unruly Heroes nejsou ve svém srdci pouze skákačkou, ale výrazně se orientují i na akci. Na nepřátele narazíte na téměř každém kroku a jste slušně vybaveni k tomu, abyste jim mohli zatopit. K dispozici máte několik různých druhů útoků a jeden extrémně mocný, ke kterému je nutná energie. Tu získáváte během hraní.

Je škoda, že typů nepřátel není víc, ale vynahradí vám to kreativní souboje s minibossy a bossy. Ty obvykle nejsou úplně snadné, ale většinou jde o snesitelnou výzvu, ne frustraci.

Unruly Heroes

Náročnost je další společná věc s Raymanem. Unruly Heroes není jednoduchá hra. Nebojí se otestovat vaše reflexy a šikovnost. A většinu času je férová. Nic vám nedá zadarmo, ale obvykle vám záměrně nebude podrážet nohy.

Pár frustrujících míst se týká několika platformových sekcí, kdy je hodně o nervy dostat se tam, kam potřebujete. Neustále narážíte na pasti a nástrahy. Většinou se dají s trochou snahy zdolat, ale jsou místa, kde bude nutné zkoušet to znovu a znovu a znovu, a to do takové míry, že budete mít chuť rozstříkat vše, co je ve vašem dosahu. U každého levelu si lze zvolit obtížnost, ale to vám příliš nepomůže, protože se to týká hlavně síly a odolnosti nepřátel.

I když nejsem žádný zelenáč, pokud jde o skákačky, tak se přiznávám, že jsem narazil na pár míst, u kterých jsem se hodně zapotil a někdy jsem dokonce musel hru vypnout, uklidnit se a poté to zkusit znovu, jinak by mi hrozil infarkt.

Unruly Heroes

Několik příliš obtížných lokací trochu kazí dojem, ale naštěstí jich není moc, takže se to dá nějak překousnout. Navíc, i když jsou podobná místa otravná, tak z úrovní převládá pozitivní dojem, protože tvůrci se neustále snaží přicházet s novými a novými nápady, které vám zpestří hraní. Ať už je to zmíněné ovládání jiných postav, hrátky s gravitací nebo třeba nutnost zbavovat se mlhy, která vám blokuje výhled na to, co je před vámi.

Magic Design Studios se snaží vyhýbat stereotypu a daří se jim to. Pomáhají k tomu také různé hádanky.

Vizuály jsou parádní, ale občas se to nedá poslouchat

O obrazovém pojetí už jsem básnil dost, je opravdu vynikající, ke zvukové stránce budu o něco kritičtější.

Hudba je naprosto v pořádku: je bezesporu povedená, stejně tak jako většina zvuků, ale musím říct, že dabing některých postav mi trhal uši. Ne, že by herci nebyli talentovaní, ale vracíme se ke snaze tvůrců, aby hra byla hodně vtipná a to se odráží i na stylu namluvení některých postav.

Představte si dětské seriály, které sledují vaši mladší sourozenci v neděli ráno. Styl dabingu je podobný. Další malou výtku mám k ovládání. To většinou funguje jak má, ale občas reaguje o něco pomaleji, než by bylo záhodno.

Unruly Heroes

Unruly Heroes umožňují projít si příběhovou kampaň sólo (což zabere zhruba sedm až devět hodin), případně je dostupný lokální multiplayer až pro další tři lidi a lokální či online versus mód. Online kooperace dostupná není.

Jak se dalo čekat od týmu lidí, kteří pracovali na hrách Rayman, Assassin‘s Creed nebo Prince of Persia, připravili pro nás lahůdku. Unruly Heroes jsou výtečnou skákačkou, která sice umí být občas frustrující, ale jinak je to něco, co si zaslouží vaši pozornost. Speciálně pak s ohledem na cenu, která je na jiných platformách zhruba pět set korun a doufejme, že na PS4 to bude stejné.