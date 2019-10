Doom Eternal letos nevyjde, zpoždění o čtyři měsíce vyvolává mnoho otázek

Vydavatelství Bethesda nezažívá nejlepší časy, jejich poslední tituly Fallout 76, Rage 2 a Wolfenstein: Youngblood si příliš chvály nevysloužily. Pokračování legendárního Dooma mělo být hrou, která všechny pochybnosti o úpadku rozptýlí. A možná tomu tak nakonec bude, jenže určitě ne letos, jak bylo původně plánováno. Vývojáři z id Software nečekaně oznámili, že se hra přesunuje z původního data 20. listopadu až na 20. březen příštího roku.



Oficiálním důvodem je snaha vypilovat hru do nejmenších detailů. Nejpravděpodobnějším důvodem však je, že se Bethesdě nechce jít do přímého souboje s Call of Duty: Modern Warfare, Death Stranding a PC verzí Red Dead Redemption 2.

Bližší pohled napovídá, že problémy by mohly být mnohem zásadnějšího rázu. Ukázka předváděná na E3 se nám sice líbila (viz naše první dojmy), ale od té doby ohlášené novinky příliš důvěry nevyvolávají. Pochybnostem o kvalitách hry jsem věnoval samostatný článek, zpoždění mi dává za pravdu.

Ryze singleplayerové značky jako Evil Within, Dishonored nebo Wolfenstein už tolik nevydělávají, a tak se Bethesda snaží „inovovat“. A právě poslední díl Wolfensteina ukázal, jak katastrofické to může mít následky. Z rychlé a brutální řežby se stalo nevýrazné akční RPG, které hráče směřuje ke grindování a mikrotransakcím. Otázkou je, jestli chce podobné mechaniky Bethesda dostat i do Dooma, nebo je po průšvihu s názvem Youngblood naopak ze hry odstranit.

Problém může být pochopitelně také někde úplně jinde a vývojáři opravdu nestíhají, čemuž by napovídal fakt, že ani po dlouhém odkladu nebude v době vydání k dispozici multiplayerový mód Invasion. Ten se do hry dostane později formou bezplatného patche.

Nezbývá než doufat, že Bethesda chová k této legendární značce větší úctu než k Falloutům, Wolfensteinům a Commander Keenům.