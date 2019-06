Bethesda na E3 předvedla Doom a Wolfenstein. Na mobily míří Commander Keen

Letošní konference Bethesdy začala poněkud bizarním připomenutím loňského propadáku Fallout 76. Vývojář Todd Howard sice uznal, že zdrcující kritika hry byla při startu zasloužená, ale zároveň vyzdvihl současnou verzi zázračně spasenou dílčími updaty. Navíc v této hře jsou prý na sebe hráči opravdu hodní a kolem Falloutu 76 se tak vytvořila skvělá komunita.

Bethesdě je nicméně jasné, že ani toto pozitivum jaksi nestačí, takže se hra dočká zásadního updatu s názvem Wastelanders. Autoři s ním do hry přidají NPC postavy, volby, dialogové možnosti a s nimi související RPG prvky. Update je plánovaný na konec letošního roku zdarma pro všechny majitele původní hry.

Pozitivní je, že Fallout 76 je ode dneška na týden volně k vyzkoušení na všech platformách, aby všichni hráči mohli na vlastní kůži vyzkoušet, kam se za ten necelý rok hra posunula a zda je doopravdy tak špatná, jak o ní mnozí tvrdí. Vyzkoušet můžete i nový Battle Royale Mód pro 52 lidí. A nebyl by to Fallout, kdyby v něm chyběly atomovky. Vítězný hráč nedostane k večeři kuře, zato se z něj stane správce Vaultu 51.



Mnoho času bylo na konferenci vyhrazeno mobilním hrám. Free2play titul The Elder Scrolls: Blades se na konci roku podívá na Switch, přičemž hráči budou moci využít savy z mobilní verze. Hra se nachází stále v předběžném přístupu, aktuálně do ní přicházejí bitvy v aréně, questová linie s draky a nové šperky. V průběhu roku mají přijít další novinky, mezi nimi například i PvP. Opomenuta nezůstala ani karetní odbočka TES: Legends, která se letos dočká rozšíření Moons of Elsweyr.

Jako mobilní free2play hru oživila Bethesda i oblíbenou DOSovou skákačku Commander Keen, na níž v minulosti získala práva akvizicí ID Software. S původní verzí toho má však nový Commander Keen společného jen velmi málo. Místo skákačky se jedná o taktickou strategii, v níž ovládáte dvojici dětských hrdinů Billyho a Billie. Mnohým dětem se hra nicméně zalíbí, což ve výsledku odnese nejedna kreditní karta neopatrných rodičů. Ach, ty cooldowny.



VIDEO: Commander Keen - E3 2019 trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Bethesda připomněla i nedávno vydanou střílečku Rage 2, která se kromě nových vozidel, cheatů a nepřátel dočká i regulérního rozšíření Rise of the Ghosts.



Kromě Legends a Blades se série The Elder Scrolls připomněla fanouškům ještě svojí úspěšnou onlinovkou TES: Online, jejíž nedávno vydané dračí rozšíření Elsweyr je prý pro nováčky ideálním vstupem do hry. K vidění byl hodně povedený CGI trailer s drakem a Khajitem. Ještě letos mají vyjít menší updaty Dragonhold a Scalebreaker, jenž ocení speciálně fanoušci dungeonů.

Příjemným překvapením byly dvě novinky, jejichž vývoj ovšem ještě evidentně nějaký čas potrvá. Ani jedna tak není plánovaná na letošní rok. První je japonská duchařina Ghostwire Tokyo, pod níž je podepsáno studio Tango Gameworks vývojářské legendy Shinjiho Mikamiho (Resident Evil). Studio si dává pauzu od survival hororů Evil Within. Patrně se bude jednat o akčněji pojatý titul z ulic asijské metropole. Parádní trailer rozhodně stojí za zhlédnutí.



VIDEO: GhostWire: Tokyo – Official E3 Teaser Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Druhou novinkou je pak akční hra Deathloop, kterou mají na svědomí tvůrci série Dishonored. Hra má opět nabídnout zajímavé speciální schopnosti a brilantní level design, kterým se studio proslavilo. V Deathloop proti sobě stojí dva zabijáci, kteří se snaží jeden druhého zlikvidovat.



Letošní červenec bude ve znamení zabíjení nacistů, jak alespoň doufají tvůrci z Machine Games, kteří připomněli jak červencové vydání VR akce Wolfenstein: Cyberpilot, tak především skvěle působící novinku Youngblood, která vyjde již 26. července. Titul je zasazený dvacet let po událostech z New Colossus a zahrajete si v něm za dcery BJ Blaskowitze. Hru zasazenou do nacisty okupované Paříže si budete moci vychutnat sami nebo s parťákem.

VIDEO: Wolfenstein: Youngblood - E3 2019 trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Svojí konferenci zakončila Bethesda v pekle. Ano, řeč je samozřejmě o letošní novince Doom: Eternal, který dorazí letos 22. listopadu. Zatímco první ukázky působily možná až příliš povědomě, dnešní trailery ukázaly mnohem zajímavější prostředí. Podíváme se na zdevastovanou Zemi, vrátíme se na Mars, v pekle zpytujeme svědomí a prostřílíme se až do nebe.

DOOM Eternal Collector’s Edition

K vidění byla spousta zajímavé architektury, nová monstra a především bezchybná, frenetická akce, pro níž je Doom pověstný. Multiplayer obohatí režim Battlemode, kde dvojice hráčů ovládá démony a snaží se přemoci jednoho protivníka v kůži mariňáka. Hra vypadá opravdu výborně, nemluvě o sběratelské edici s mariňáckou helmou (z jakého materiálu je helma vyrobena, Bethesda tentokrát raději nespecifikovala).



VIDEO: DOOM Eternal – Official E3 Story Trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kromě softwaru se firma pochlubila i streamovací technologií Orion, kterou Bethesda integruje přímo do enginu svých aktuálních her jako Doom, díky čemuž má streamování skrze Google Stadia anebo xCloud probíhat hladce i při méně optimálních podmínkách. K vidění byl Doom hraný na mobilu.



Letošní konference Bethesdy tak dopadla vcelku podle očekávání. Menší množství výrazných her áčkové produkce bohužel evidentně kompenzovaly mobilní hříčky, z nichž Commander Keen působí vyloženě odpudivě. Na druhou stranu vydavatel signalizuje, že hry pro jednoho hráče jsou pro něj stále důležité a počítá s jejich tvorbou do budoucna. Kromě obou novinek byl připomenut i Starfield a The Elder Scrolls VI, na jejichž první předváděčky si prostě ještě budeme muset počkat.