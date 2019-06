Jaké pecky nás letos čekají na E3? Přehled nejočekávanějších oznámení

1. Electronic Arts

Sobota, 18:15

Těšíme se: Star Wars: Jedi Fallen Order

Kromě Sony letos vynechá tradiční konferenci také EA. Herní gigant místo toho na víkend chystá řadu tematicky zaměřených streamů k připravovaným či již spuštěným hrám (program zde). Tím nejlákavějším je bezesporu příběhová akční hra Star Wars: Jedi Fallen Order, kterou vyvíjí zkušení vývojáři ze studia Respawn.

VIDEO: Star Wars Jedi: Fallen Order — Official Reveal Trailer

Většina týmu sice nepracovala na vynikající kampani k Titanfall 2, na druhé straně nadějný projekt zasazený mezi třetí a čtvrtou epizodu vede Stig Asmussen, jemuž vděčíme za parádní akci God of War 3. Kromě toho se EA pochlubí ochutnávkami z letošních sportovních titulů jako Fifa a Madden. Samostatného streamu se dočkají The Sims 4, Apex Legends i Battlefield V.

2. Microsoft

Neděle, 22:00



Těšíme se: Nová konzole, Cyberpunk 2077, novinka od From Software

a řada exkluzivit

Nejbedlivěji sledovanou konferencí letošní E3 bude bez debat ta od Microsoftu. Společnost může využít nepřítomnosti Sony a prezentovat na svém pódiu nejlepší tituly, které jsou momentálně ve vývoji. Co víc, očekává se oznámení nové konzole (nebo dokonce konzolí), jimiž Microsoft vstoupí do nové generace. Vyhlížíme také novinky týkající se chystané streamovací služby xCloud a nepřekvapilo by nás ani další prohloubení spolupráce s Nintendem.

Co se softwaru týče, bude toho hodně. Opravdu hodně. Šušká se o novém projektu From Software (Sekiro, Dark Souls), který zkušené studio údajně vyvíjí ve spolupráci s autorem knižní předlohy seriálu Hra o trůny Georgem R. R. Martinem.

Cyberpunk 2077 The Outer Worlds

Neméně očekávaný Cyberpunk 2077 by letos pro změnu mohl konferenci Microsoftu klidně odstartovat. Také konzolové exkluzivity jako Halo: Infinite a Gears 5 se letos jistě předvedou v plné parádě. Kromě nich slibuje Microsoft i první představení nové vlny exkluzivních titulů. Obzvlášť se těšíme na nový projekt tvůrců psychedelického Hellblade, exkluzivní novinku od tvůrců série Wasteland anebo RPG v otevřeném světě z dílny studia Playground Games. Podle zákulisních drbů by mohlo jít o pokračování značky Fable.

Také mistři řemesla z Obsidianu se budou chtít blýsknout svým letošním RPG Outer Worlds a možná poprvé představí i zcela nový titul, který zkušené studio vydá už pod záštitou Microsoftu. Letošní E3 bohužel opět vynechá studio Rocksteady, jež stojí za arkhamovskou trilogií Batmana. Těšíme se však na případný Dying Light 2, Battletoads, Oriho anebo cokoliv, na čem momentálně pracuje Capcom.

3. Bethesda

Pondělí, 2:30

Těšíme se: Doom Eternal, Wolfenstein: Youngblood

Mírné rozpaky budí letošní konference Bethesdy. Firma dopředu avizovala, že Starfield ani The Elder Scolls VI letos na E3 ještě prezentovat nehodlá. Stoprocentně se naopak dočkáme nových záběrů z pekelného nářezu, jakým slibuje být Doom: Eternal. Kooperaci nebo singl pak nabídne neméně pozoruhodný Wolfenstein: Youngblood.

VIDEO: Wolfenstein: Youngblood - příběhový trailer

Bude zajímavé sledovat, jak se firma postaví k onlinovce Fallout 76. Todd Howard nedávno avizoval, že hru rozhodně pohřbít nehodlají, je tedy možné, že ji čekají velké změny, ne-li přímo restart ve stylu Final Fantasy XIV.

Doom Eternal Wolfenstein: Youngblood

Fanoušky toužící po novém dílu série The Elder Scrolls se firma patrně pokusí uchlácholit mobilní hříčkou TES: Blades, karetní odnoží TES: Legends anebo novým obsahem do onlinovky TES: Online. Příjemné překvapení v podobě hororu Evil Within 3 nebo nový samostatný projekt tvůrců série Dishonored a Prey letos spíše nečekáme.

5. Devolver a PC Gaming Show

Pondělí 4:00 (Devolver) a 19:00 (PC Gaming)

Těšíme se: Age of Empires IV, Vampires: Masquerade - Bloodlines 2, nový projekt Larian Studios, My Friend Pedro

Aniž bychom chtěli obě zmíněné akce upozaďovat, o obsahu konferencí nezávislého vydavatelství Devolver anebo PC Gaming Show se můžeme jen dohadovat. Druhá zmíněná proběhne v režii sponzorského Epicu. Pravděpodobně nás tak čeká nálož dalších časových exkluzivit.

Divinity Original Sin 2 Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Doufat můžeme v ukázky netrpělivě vyhlížené strategie Age of Empires 4, remasteru Warcraftu 3 anebo pokračování kultovních Vampires: Masquerade – Bloodlines, které by na PC Gaming Show skvěle zapadly. Dost možná se na akci vytasí se svojí novinkou také Larian Studios. Autoři před pár dny začali lákat na svůj nový projekt římskou číslicí tři. Fanoušci se přou, zda se má jednat o třetí Divinity: Original Sin nebo překvapivé pokračování kultovní pecky Baldur’s Gate. Obojí je možné. Co se PC Gaming Show týče, vyloučena není ani prezentace Star Citizen.

V tradičně „punkové“ konferenci Devolveru by se mohl dočkat data vydání dlouho vyhlížený vikingský retro mix Diabla a Dark Souls s názvem Eitr. Na spadnutí je také vydání krváku My Friend Pedro, které by mohlo „nečekaně“ přijít klidně v den konání konference.

6. Ubisoft

Pondělí 22:00

Těšíme se: Ghost Recon: Breakpoint, Watch Dogs Legion

Konference Ubisoftu na E3 stabilně patří k tomu nejlepšímu a ani letos tomu nejspíš nebude jinak. Úniky již vyzradily londýnskou novinku Watch Dogs Legion a sportovní online titul Roller Champions. Watch Dogs vzápětí potvrdil i sám Ubisoft. Zcela jistě se budeme moci opět pokochat pohledem i na připravovanou akci Ghost Recon: Breakpoint.

VIDEO: Ghost Recon: Breakpoint - oznamovací trailer

Otazník se vznáší nad další prezentací námořního dobrodružství Skull&Bones, které bylo už několikrát odloženo. Nečekáme ani vikingské pokračování série Assassin’s Creed, které je podle úniků plánováno až na příští rok.

Ghost Recon: Breakpoint

Firma také avizovala, že se letos na E3 nepodívá ambiciózní Beyond Good & Evil 2. Kromě zmínek o stávajících titulech jako Rainbow Six Siege a The Division 2. Ubisoft patrně představí i vlastní formu předplatného ve stylu Origin Access. Kromě toho mívá firma tradičně v záloze nějaké to překvapení. Spekuluje se o dalším společném projektu s Nintendem, pokračování Mario+Rabbids i novém Splinter Cellu. S druhým zmíněným letos ale přece jen spíše nepočítáme. Co třeba ale nový South Park?

7. Square-Enix

Úterý, 3:00

Těšíme se: Final Fantasy VII, Marvel’s Avengers

Časový slot tradičně vyhrazený konferenci PlayStationu letos zabírá japonský herní gigant Square-Enix a je na tom cosi symbolického. Prvním ze dvou velkých taháků konference bude bezesporu představení remaku Final Fantasy VII, který zatím působí parádně.

Druhým těžkým kalibrem má být premiérová předváděčka Marvel’s Avengers, pod kterým jsou podepsaní tvůrci posledních tří Tomb Raiderů, Deus Ex: Human Revolution a Deus Ex: Mankind Divided. Kromě toho láká Square-Enix i na zatím nespecifikovaný projekt Outriders.

Dále bychom se mohi dočkat novinek o připravované akci Babylon’s Fall z dílny mistrů ze studia Platinum Games i avizovaného rozšíření pro úspěšné JRPG Kingdom Hearts 3. Naděje fanoušků japonské produkce budí i případné oznámení definitivní edice Dragon Quest XI pro ostatní platformy mimo Nintendo Switch.

8. Nintendo

Úterý, 18:00

Těšíme se: Astral Chain, Animal Crossing, Link’s Awakening a další exkluzivity

Na letošní E3 nemůže samozřejmě chybět ani prezentace Nintenda, která letos slibuje hodně zajímavou podívanou. Čeká nás úctyhodná přehlídka chystaných exkluzivit, v čele s novým přírůstkem do populární série Animal Crossing.

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Nostalgici ocení nádherný remake gameboyové klasiky The Legend of Zelda: Link’s Awakening, zatímco strategické JRPG Fire Emblem: Three Houses působí trochu jako japonská anime verze Game of Thrones. Kromě toho se těšíme i na nové záběry z roztomilé duchařiny Luigi’s Mansion 3.

Snad se dostane také na novinku Town od tvůrců Pokémonů, o níž se toho zatím moc neví. Příliš nepočítáme s třetí Bayonettou, neboť Platinum Games se budou patrně soustředit na srpnovou anime akci Astral Chain, který na první pohled vypadá jako mix těch nejlepších her zkušeného studia. Novým Pokémonům byl včera věnován samostatný pořad Nintendo Direct a ze stejného důvodu asi mnoho prostoru nedostane ani chystaný Super Mario Maker 2, ale uvidíme.

VIDEO: Super Mario Maker 2 - trailer

Tušit se dá i nová postava do bojovky Super Smash Bros Ultimate. V posledních dnech se mluví o návratu značky Banjo-Kazooie, na kterou má práva Microsoft. Mohla by to být právě nová postava do Smashe, ještě větší bombou by byla samostatná hra. Jistě nás čeká i nějaké to překvapení. Nabízí se Metroid Prime Trilogy HD, nová hra s Donkey Kongem, Mariem nebo opětovné vydání některé z nintendovských klasik. Z Wii U éry se na Switch ještě nepodíval Pikimin 3, Super Mario World anebo Wonderful 101. Nouze nebude určitě ani o další oznámení z portfolia ostatních vydavatelů.