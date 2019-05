Ubisoft zřejmě chystá vlastní službu založenou na předplatném

Ačkoliv se na stránkách objevil pouze tzv. placeholder, tedy zástupná výplň, která bude časem nahrazena, důležitý je nápis Ubisoft Pass Premium. Nabídka se objevila v kategorii Ubisoft subscription, která zde je i po stažení obrázku. Jen je prázdná.

Ubisoft Pass Premium

Co tedy Ubisoft chystá? Zřejmě hodlá zpřístupnit za měsíční poplatek svoji knihovnu her, jako to dělá Electronic Arts se službou Origin.

Otázka je, jak bude řešit přístup k nejnovějším hrám. EA má z tohoto důvodu dvě verze: Basic a Premier. Ve hře je samozřejmě i příprava na streamování.

Co se úniku týče, sedí i načasování. Blíží se herní svátek E3 2019, který se koná od 11. do 13. června v Los Angeles. Více se dozvíme nejpozději na plánované tiskové konferenci Ubisoftu.

zdroje: Resetera, VG247