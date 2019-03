Kultovní upírské RPG Bloodlines dostane příští rok pokračování

Vampire: The Masquerade – Bloodlines v době svého vydání moc velikou díru do světa neudělal (i když naše dobová recenze byla nadšená). Vyšel totiž v tak příšerném technickém stavu, že se prakticky nedal hrát a to se samozřejmě projevilo i na prodejích. Ty byly tak špatné, že vývojářské studio Troika Games muselo ukončit svoji činnost. Jenže když se po několika měsících podařilo hru alespoň částečně opravit, vyšlo najevo, že jde o jednu z nejlepších upírských her vůbec, která si ve své komplexitě nezadá ani s takovým Deus Exem.

A stejně tak by to mělo být i v čerstvě oznámeném druhém díle, který má vyjít počátkem příštího roku. Tentokrát nás autoři zavedou do Seattlu zmítaného válkou několika upírských rodin. Bude jen na vás ke které straně se přidáte, ostatně politika a zákulisní jednání mají být opět zásadní složkou hratelnosti. Jinak by však podle dosud zveřejněných materiálů měla být hra ještě o něco akčnější než minule.

Představte si něco jako Dishonored jen s více rozhovory a příběhovými rozhodnutími. Na vývoj dohlíží Brian Mitsoda, hlavní designér prvního dílu, takže by vše mělo být ve správných rukou.

Hra vyjde na jaře 2020 na Xbox One, PS4 a PC a to prosím jak na Steamu tak v Epic Store. Už aby to bylo, že?