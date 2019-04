Jedi: Fallen Order bude hrou, na kterou čekají fanoušci Star Wars roky

Vydavatelství Electronic Arts sedí na značce Hvězdných válek jako žába na prameni. Za tu dlouhou dobu, co mají exkluzivní práva k jejímu využití, vyprodukovali jen dva díly multiplayerové střílečky Battlefront a mobilní free 2 play hru.

Hlavnímu hrdinovi Calovi poskytl tvář herec Cameron Monaghan

Ne tedy, že by to nebyly dobré hry, ale přeci jen neukojí obrovský hlad po příběhových titulech, které by se mohly postavit vedle klasik, jakými byly například Jedi Knight, Knights of the Old Republic či třeba Republic Commando.

Nakonec se však přeci jen dočkáme a dokonce v podobě, ve kterou už nedoufali snad ani ty největší optimisté. Chystaný Jedi: Fallen Order jde totiž podle prvních oficiálních informací zcela proti trendu, který Electronic Arts v posledních letech praktikují.

Respawn se nezapřou, stejně jako v Titanallu tu bude možné běhat po zdech.

Žádný dynamicky se měnící otevřený svět stavený pro sdílení zážitků s přáteli, ale klasická příběhem svázaná kampaň bez jakékoli stopy multiplayeru. Žádný obchodní model „hra jako služba“ plný mikrotransakcí, ale klasická prémiové hra. A dokonce ani žádný Frostbite Engine, ale roky prověřený Unreal Engine 4. Studio Respawn (na rozdíl třeba od Bioware) si dokázalo prosadit svoji vizi ideální hry a mohlo by tak Electronic Arts pomoci napravit notně pošramocenou pověst.

První informace o Fallen Order totiž vypadají více než nadějně. Jeho děj se bude odehrávat po nechvalně proslulém Rozkazu 66, který zanechal řád Rytířů Jedi zcela v troskách. Hlavní hrdina hry Cal Kestis je jedním z mála padawanů, kterým se podařilo přežít, a to i přesto, že se teprve učí využívat Sílu a bojovat světelným mečem.

Souboje mají být klíčovou složkou hry.

A učit se bude muset hodně rychle, protože souboje proti nejrůznějším nepřátelům mají být podle autorů klíčovou složkou hry. Na internetu se vyrojily spekulace, že by akční hratelnost měla být inspirována kultovní sérií Dark Souls, to ovšem příliš nesedí s proklamovanou snadnou přístupností všem fanouškům Hvězdných válek. Nechme se tedy překvapit.

Zatím máme k dispozici jen filmový trailer, který toho o samotné náplni příliš neřekne. Je z něj však patrné, že autoři nechtějí nabídnout efekty přeplácaný monumentální spektákl, ale spíš poněkud komornější příběh několika málo hrdinů.

Skvělou zprávou je, že Fallen Order vyjde ještě letos, konkrétně 15. listopadu na PC, Xbox One a PS4. Na bližší podrobnosti si ovšem budeme muset počkat zřejmě až na červnovou akci EA Play, která předchází výstavě E3. Ale nebojte, budeme tam!