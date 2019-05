Ubisoft neuhlídal novou značku, chystá sportovní titul Roller Champions

V Roller Champions se jezdí na kolečkových bruslích v oválných arénách s míčem v ruce. Z uniklého ovládacího schématu plyne, že míč lze hodit, přihrát, ale i vyžádat si přihrávku. Dále lze uhýbat nebo se snažit dalšího hráče připravit o míč.

Roller Champions bude čistě multiplayerová záležitost. Počítá se s režimy rychlého zápasu, hodnoceného, podle vlastních pravidel a podporou turnajů. Součástí je i přímá podpora streamování.



Je zřejmé, že Ubisoft chystá hru v duchu Rocket League. Nepůjde o AAA titul, ale jeden z menších projektů jako je série Trials. Co se platforem týče, první zmiňují Xbox One a Switch. Bylo by však zvláštní, kdyby se nepodívala i na další platformy.

Více se dozvíme už příští měsíc na E3 2019.

