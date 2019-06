Oznámení novinky Deathloop přineslo více otázek než odpovědí

Na rozdíl od loňského roku, kdy obchodní řetězec Walmart propálil Rage 2 s předstihem, se Betehsdě tentokrát podařilo uchovat si své trumfy až na samotnou E3. Vedle zajímavě vypadajícího hororu Ghostwire Tokio tak byla včera tím nejpřekvapivějším tiskové konference oznámením nová značka Deathloop.



Na hře pracují francouzští Arkane Studios, kteří se proslavili především sérií Dishonored. Chystaná novinka by měla být vystavěna na podobných principech. Tedy alespoň v to doufám, protože z oznamovacího traileru není úplně jasné, o co že ve hře vůbec půjde.

Stejně jako v případě Dishonored 2 se bude děj točit kolem rovnou dvou hrdinů najednou. Ti však tentokrát nebudou spolupracovat, ale půjdou si navzájem po krku. Colt a Jules jsou elitní zabijáci, kteří se ocitli v časové smyčce, a případná smrt jednoho z nich je tak pouze dočasná.

Nejprve jsem myslel, že půjde o nějakou originální formu asynchronního multipalyeru, ale ne. Prý se můžeme těšit na klasickou příběhovou kampaň, složenou ze samostatných úrovní. Což je fajn, protože jestli Arkane něco umí dokonale, tak je to level design (viz náš starší článek).



Jenže zbytek už si můžeme jen domýšlet. Budeme hrát celou dobu za jednu postavu, nebo je budeme v rámci vyprávění střídat? Budou střetnutí obou hrdinů pravidelné „bossfighty,“ nebo půjde o něco sofistikovanějšího? Jak chtějí autoři atraktivně zpracovat stále se opakující časovou smyčku?

Na odpovědi si však ještě nějakou dobu počkáme, Detahloop totiž nemá ani přibližné datum vydání.