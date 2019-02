Autoři Dishonored a Prey hledají způsoby, jak lépe monetizovat své hry

Podle inzerátu na svých stránkách totiž Arkane hledají do týmu zkušeného experta, který by jim pomohl do chystaných her implementovat nástroje pro monetizaci hráčů. Stručně řečeno – Arkane už nechtějí spoléhat na prodej prémiových her, ale chtějí sázet na model „hry jako služba.“

Dishonored 2 byl sice stejně dobrou hrou jako první díl, prodával se však výrazně hůře.

Ať už to znamená důraz na mikrotransakce, nebo třeba placení jisté formy předplatného, jisté je, že nic podobného předchozím titulům Prey nebo Dishonored od studia v nejbližší době čekat nemůžeme. Není se čemu divit, navzdory příznivým hodnocením se oba tituly nijak výjimečně dobře neprodávaly a když se podíváme, jaké hry loni vydělaly svým autorům nejvíce peněz, tipli bychom to na další battle royale.