Hernímu průmyslu roku 2018 vládly mobilní hry, Fortnite a PUBG

V herním průmyslu se rok od roku točí více peněz a celé odvětví se vyvíjí tak rychle, že ho sotva stíháme sledovat. Aktuálně nejvíce frčí mobilní hry, free 2 play obchodní model, žánr battle royale, virtuální realita a excentričtí youtubeři, kteří sice nedají dohromady větu rozvitou, ale i tak vydělávají sta tisíce dolarů. Starším ročníkům se tento stav příliš nelíbí a dávají o tom na internetu hlasitě vědět, ale to je bohužel tak to jediné, co s tím mohou dělat.

Že je Fortnite stroj na peníze není žádná novinka.

Peníze totiž hovoří jasně, a pokud snad máte pocit, že tomu odpovědní papalášové ve vedení firem vůbec nerozumí, měli byste se podívat se na report analytické společnosti Superdata za rok 2018. Ale pozor, nejspíš se vám to nebude líbit.

Vyplývá z něj totiž, že co se týče zisků, celému odvětví drtivě vládnou free 2 play mobilní hry, které celosvětově vydělaly neuvěřitelných 60 miliard dolarů. V Asii jim dokonce patří 80 % z celkového trhu s videohrami! Nejpopulárnější hrou je aktuálně samozřejmě Fortnite, následují Dungeon Fighter Online, League of Legends a Pokémon GO. Ještě někdo se diví, že Blizzard dělá Diablo na mobily?

Ale ani autoři PlayerUnknown’s Battlegrounds určitě hlady netrpí.

Pojďme raději k prémiovým titulům, tedy klasickým hrám, které si musíte nejprve koupit, než si je můžete zahrát. Ani tady však nebudou mít konzervativní fanoušci příliš radost, žebříčku totiž jasně vládnou multiplayerové hry. V čele je PlayerUnknown’s Battlegrounds a to navzdory faktu, že mu v průběhu celého roku klesala fanouškovská základna. Na dalších místech je pak FIFA 18 (ano 18, ne 19), GTA V (které mimochodem vyšlo v roce 2012!), Call of Duty: Black Ops 4 a Red Dead Redemption 2.

Jak dokázal loňský rok, ryze singleplayerové hry díky bohu ještě nevymřely. Ty opravdové peníze se však točí někde úplně jinde.