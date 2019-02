Netflix považuje za největšího konkurenta Fortnite

Netflix v dopise adresovaném akcionářům uvedl, že jejich hlavním konkurentem není HBO, ale populární free 2 play battle roayle Fortnite (proč je hra Fortnite tak úspěšná?). Ta je dostupná nejen na počítačích a konzolích, ale i mobilních zařízeních s iOS a Androidem. Zní to možná zvláštně, ale nakonec jde o to, kam lidé investují svůj čas. A právě o ten se bojuje.

Fortnite na mobilu

„Soupeříme (a ztrácíme) více s Fortnite než s HBO. Když YouTube přestal v říjnu na pár minut fungovat, vzrostl počet registrací i sledujících,“ píše se ve zprávě. „Nezaměřujeme se na Disney+, Amazon a další, ale na to, jak našim uživatelům vylepšit celkový zážitek.“

Netflix má aktuálně 139 milionů předplatitelů, zatímco Fortnite hraje aktivně 80 milionů hráčů. Netflix aktuálně zdražil ve Spojených státech předplatné a potýkat se bude i se ztrátou obsahu, protože NBC Universal a Disney chystají vlastní streamovací služby. Na druhou stranu mohutně investuje do své tvorby, letos na diváky čeká například třetí sezona Stranger Things, komiksový The Umbrella Academy či film Six Underground od Michaele Baye.