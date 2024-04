Vychází taktická střílečka Gray Zone Warfare. Stane se dalším českým hitem?

Brněnské studio Madfinger se proslavilo především mobilními hrami jako Dead Trigger nebo Shadowgun Legends. Se svojí novinkou Gray Zone Warfare se nyní snaží uspět i na PC, což by se jim minimálně při pohledu na kvalitní grafiku mohlo povést.

Půjde o taktickou PvEvP střílečku, kdy jako součást až čtyřčlenného komanda budete s přáteli plnit různé bojové mise hluboko v nepřátelském týlu. Až 48 hráčů najednou se může prohánět po mapě o rozloze 42 kilometrů čtverečních zasazené do fiktivní jihoasijské země zmítané ozbrojeným konfliktem soukromých vojenských organizací. Kromě obligátních zarostlých džunglí budeme bojovat i v příměstské zástavbě, klíčovým prvkem hratelnosti má být důraz na realističnost s propracovanými balistickými modely.

Na první pohled to připomíná kombinaci Ghost Recon Wildlands a Army, což vůbec nezní špatně. Hra zatím vychází v rámci předběžného přístupu a bude dále upravována na základě zpětné vazby od komunity. Základní verze hry přitom stojí nemalých 899 Kč, k dispozici jsou však i dražší edice s lepším vybavením a kosmetickými doplňky a to až do ceny 2 500 Kč. Jestli to za ty peníze stojí, se můžete přesvědčit již teď.