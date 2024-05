Na lanovce kouří a popíjí. Dobrovolníci gruntovali sjezdovky po lyžařích

Na špindlerovských svazích skončila lyžařská sezona o Velikonocích, o pár dnů později roztály poslední zbytky sněhu. Pravděpodobně i proto se na sjezdovkách v polovině května už mnoho odpadků nepovalovalo.

Petra Hartman vyrazila s kamarádkou od dolní stanice lanovky Medvědín uklízet černou sjezdovku. V pytlích, které od organizátorů vyfasovaly, však kromě několika plastových obalů, například od houbiček na nádobí nebo kinder vajíčka, mnoho neměly.

„Jsme místní a děláme to každý rok. Vadí mi, když je tady nepořádek. Loni jsme šly po červené sjezdovce pod lanovkou a sbíraly hlavně nedopalky od cigaret a nikotinové polštářky. Překvapilo mě, že na černé příliš mnoho odpadků není,“ uvedla.

Petra Hartman v zimě ve Špindlerově Mlýně pracuje jako trenérka lyžování. Chování návštěvníků se podle ní příliš nemění. „Je běžné, že jedou na lanovce a kouří, někteří vypijou plechovku coly a hodí ji z lanovky dolů,“ řekla.

Žebřík, hřbitovní světlo

Zapojily se i špindlerovské školy. Největším „úlovkem“ žáků z prvního stupně základní školy byl dřevěný žebřík. „Šli jsme ze školy přes centrum města, kde se nám povedlo nasbírat velkou hromadu,“ uvedla učitelka Pavlína Šustková. V pytlích školáků skončilo mimo jiné rezavé kolo nebo hřbitovní světlo.

Z dětské ozdravovny Bedřichov vyšli rodiče s dětmi z Mostecka, které jsou v Krkonoších na ozdravném pobytu. V lese u sjezdovky dokonce našli starou nákladní pneumatiku.

„Byla to pro nás příjemná procházka, jsme rádi, že jsme mohli udělat něco pro to, aby na horách byl větší pořádek. Škoda, že u nás takové akce nejsou,“ zalitoval Petr Rubín.

Sbírá se i v sobotu. V neděli volněji

Akce Zelený Špindl, kterou pořádá skiareál s městem, pokračuje do neděle. Výchozím bodem v sobotu opět bude stánek u dolní stanice lanovky Medvědín, kde zaměstnanci skiareálu a Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) dobrovolníkům poskytnou pytle, rukavice a mapy s jednotlivými okruhy. Na parkovišti je kontejner na sesbíraný odpad.

V neděli už akce nebude organizovaná. Celý víkend si zájemci mohou úklidové pomůcky vyzvednout také na recepcích zapojených hotelů a v kancelářích informačních center.

„Minimálně pět velkých hotelů si na městském infocentru vyzvedlo materiál, který rozdají svým hostům,“ poznamenala Sylvie Dlouhá, vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu na špindlerovské radnici.

Podle ní se ve stánku u medvědínské lanovky v pátek dopoledne registrovalo okolo 250 zájemců. Každý účastník dostal jako odměnu za úklid jednodenní skipas na příští lyžařskou sezonu nebo zpáteční jízdenku na lanovku v létě.

Lidé se aspoň zamyslí, věří šéf skiareálu

V loňském roce dobrovolníci při akci Zelený Špindl nasbírali zhruba tři čtvrtě tuny odpadků.

„V zimě je provoz intenzivní, tím jak připadává sníh, nejsou odpadky a předměty vidět. Objeví se, až když to na jaře všechno roztaje. Cílem akce je uklidit nejen sjezdovky a turistické trasy, ale vnímáme to také jako formu edukace. Věříme, že když lidé vidí, co všechno je možné najít, tak se nad tím zamyslí,“ uvedl ředitel špindlerovského skiareálu René Hroneš.

Akce Zelený Špindl je v letošním roce součástí projektu Čisté Krkonoše, který každoročně organizuje Správa KRNAP.

V loňském roce se do úklidu hor zapojilo 300 pracovníků správy parku a dobrovolníků. Nasbírali téměř tři tuny odpadků. V přírodě se odpadky rozkládají velmi pomalu – papírový kapesníček čtyři týdny, igelitová taška 25 let a PET lahev dokonce 100 let.