Na Benecku otevřeli novou atrakci, děti čeká bludiště sedm metrů nad zemí

Janské Lázně mají Stezku v korunách stromů, Pec pod Sněžkou herní krajinu a pozadu nezůstává ani Benecko.

„Inspirovali jsme se v jiných střediscích. Naším cílem je, aby hlavně rodiny s dětmi měly bohatší možnosti vyžití, věřím, že 3D bludiště do Benecka může přilákat nové návštěvníky,“ uvádí Dominik Brožek, jednatel Střediska služeb Benecko, které stezku za šest milionů korun nechalo postavit. Část nákladů zaplatila dotace.

Dvoupatrové bludiště vzniklo ve svahu nedaleko horní stanice sedačkové lanové dráhy Kejnos. Stezka, kterou podpírá ocelová konstrukce, vede tři až sedm metrů nad zemí.

Sedm přestupných domečků propojují visuté lávky s lanovými překážkami, jako jsou hrazdy, propasti nebo dřevěné prolézačky. V nejvyšším bodě je síťový tunel, zážitkem hlavně pro menší děti je jeskyně, která vypadá jako áčkový stan. Většinu překážek lze obejít po pochůzné lávce. Vedle schodiště jsou na několika místech i dřevěné žebříky.

Organizovaná zábava táhne

Benecko se dlouhodobě profiluje především jako středisko pro rodiny s dětmi. Díky husté síti turistických cest je dobrou základnou pro výlety na hřebeny Krkonoš.

Oblíbeným cílem je nejstarší krkonošská kamenná rozhledna na vrchu Žalý z roku 1892. Z Herlíkovic u Vrchlabí na něj v létě jezdí sedačková lanovka.

Na Benecku je také 1,3 kilometru dlouhý singletrack pro horská kola, vhodný hlavně pro začátečníky, a tříkilometrová inline trasa. Podobná atrakce, jako je 3D bludiště, však chyběla.

„Jsem ze staré školy a patřím ke generaci, která když přijela na hory, vystačila si s baťohem a mapou. Dneska už je to jinak. Turisté vyhledávají organizovanou zábavu a pokud je chcete udržet, musíte jim nabídnout atrakce,“ říká starosta Benecka Jaroslav Mejsnar (nestraník, Nezávislí 2022).

Zájem je veliký

Bludiště má před sebou první letní sezonu, která ukáže, jak velký návštěvnický potenciál může mít. Dosavadní zájem ukazuje, že to byla trefa.

„Vždycky když se udělá něco nového, je o to ze začátku velký zájem. Uvidíme, jak dlouho vydrží, teď je poměrně velký. I v zimě sem chodilo hodně lidí. Nebyly ideální sněhové podmínky a návštěvníci hledali jiné vyžití,“ poznamenává starosta.

Kousek od 3D bludiště je obecní parkoviště, o prázdninách do těchto míst pojede lanovka Kejnos. Benecko chce v rozšiřování atrakcí pokračovat.

„U lanovky bychom chtěli postavit nové traily pro horská kola i pro zkušenější jezdce. Povolení už máme, teď řešíme financování,“ naznačuje Dominik Brožek.

Bludiště je pro děti od tří let, do šesti let tam mohou pouze s dospělým doprovodem. Otevřené je celoročně, v letní sezoně od 9 do 20 hodin. Vstupné 150 korun návštěvníci platí načtením QR kódu, dospělý doprovod dětí od tří do šesti let má vstup zdarma.

Letní sezony budou důležité

Hlavní novinkou turistické sezony v Krkonoších jsou letní skipasy na lanovky. SkiResort Černá hora – Pec je zavedl na Hnědý vrch, Portášky a Černohorský Express, Špindlerův Mlýn na lanovky Medvědín a ve Svatém Petru. Permanentky platí od května do října, dají se pořídit za 1290 korun. Mají oslovit hlavně turisty z regionu.

V roce 2017 se na úpatí Černé hory v Janských Lázních otevřela Stezka v korunách stromů se 45metrovou věží.

O rok později zahájila provoz herní krajina Pecka u horní stanice lanovky Portášky ve Velké Úpě. Originální hřiště tvoří nadživotní modely typických zvířat Krkonoš, které jsou zároveň důmyslnými prolézačkami, tobogany, úkryty a šplhacími sítěmi.

Součástí Baldova světa v Mladých Bukách u Trutnova je od roku 2020 třípatrové 3D bludiště.

Investice provozovatelů dokládají, že význam letní sezony v Krkonoších roste. Květen a červen už na horách nejsou jen obdobím kongresů a firemních akcí, ale v této mimosezoně přijíždí stále více turistů a rodin s dětmi.

„Všichni vnímáme rychlé změny počasí a velké výkyvy teplot, které letos o něco dříve ukončily zimní sezonu. Vyšší jarní teploty nám však umožnily dřívější rozjezd té letní. Předpokládáme, že vlivem klimatických změn dojde k prodloužení letní sezony o více než měsíc a že rozdíly v návštěvnosti střediska v zimní a letní sezoně se radikálně zmenší,“ míní radní Špindlerova Mlýna Jitka Hronešová.