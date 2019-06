Neměli jste čas sledovat E3? Tady je 50 nejlepších chystaných her na PC

Letošní E3 toho nabídla opravdu spoustu. Všechny zajímavé novinky jsme se snažili podrobněji rozebrat a ještě ani zdaleka nekončíme, ovšem ne každý má na pročítání desítek článků čas anebo chuť. Pokud chcete mít přehled o tom nejzajímavějším, co se po E3 na vaše herní PC chystá, nejspíše vám bude stačit následující stručný přehled. Takže bez dalšího zdržování, jdeme na to.



1. 12 minutes

Jedna z nejoriginálnějších her výstavy. Shora viděný temný thriller o manželském páru napadeném ve svém bytě tajemným útočníkem. Kvůli časové smyčce jsou pak nuceni zažívat děsivé okamžiky stále znova a znova.



2. Age of Empires II: Definitive Edition

VIDEO: Age of Empires II DE - E3 2019 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kultovní strategie se dočká již svého druhého remake, hlavními taháky jsou vylepšená grafika a nová příběhová kampaň. Vyjde ještě letos na podzim, více info tady.



3. Age of Wonders: Planetfall

Populární tahová strategie vyměnila fantasy svět za sci-fi, jinak však nabídne stejně komplexní hratelnost jako dříve.



4. Ancestors: The Humankind Odyssey

Originální akční hra, v níž se vrátíme desítky tisíc let do minulosti a hrát budeme za opičího předchůdce člověka. Za hrou stojí Patrice Désilets, autor původního konceptu Assassin’s Creed.



5. Baldur’s Gate III

VIDEO: Baldur's Gate 3 - Announcement Teaser Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pokračování kultovního RPG o které se postarají autoři skvělého Divinty: Original Sin. Více viz tady.

6. Blair Witch

VIDEO: Blair Witch - E3 2019 - Reveal Trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Děsivý horor, který na první pohled připomíná vynikající Outlast. Jen místo brutálního násilí sází na slavnou filmovou licenci.

7. Bleeding Edge

VIDEO: Bleeding Edge - E3 2019 - Announce Trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Novinka od autorů Hellblade není překvapivě další příběhovou hrou pro jednoho hráče, ale multiplayerovou mlátičkou. Vypadá poněkud genericky, ale lidé, kteří si ji měli možnost na E3 zahrát, se shodují, že je skvěle vybalancovaná.



8. Borderlands 3

VIDEO: Borderlands 3 Official Developer Trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Třetí díl střílečky, která stála u vzniku žánru „looter shooterů“ vypadá k nerozeznání od dvou předchozích. A podle všeho se bude i stejně hrát. Komu by to ale vadilo, že ? Více info viz tady.



9. Carrion

Pixelartová plošinovka s nechutným slizkým monstrem v hlavní roli. Ideální volba pokud vás už unavuje hrát za pohledné drsňáky s tmavými vlasy.

10. Code Vein

VIDEO: Code Vein - Salvation or Destruction trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Obtížné akční RPG ve stylu Dark Souls, poznávacím znamením je manga stylizace.